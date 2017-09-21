ВЦИОМ: 85% россиян высказались за сохранение ставки психолога в школах
21.09.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в представляет данные исследования об отношении россиян к школьным психологам.
После недавней трагедии в подмосковной Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу из травматического оружия в школе и напал на учительницу, абсолютное большинство россиян высказываются за сохранение в школах ставки психолога (85%) и считают, что он мог бы предотвратить случившееся (76%). Эти доли высоки во всех социальных группах независимо от пола, материального положения и места жительства.
Ответственность за случившееся граждане нашей страны склонны возлагать на семью школьника (48%). Такая точка зрения в большей степени характерна для людей предпенсионного и пенсионного возраста (52-56%), чем для респондентов моложе 45 лет (41-44%). Также одной из главных причин трагедии россияне называют негативное влияние интернета (21%). Среди обеспеченных (15%), молодежи (14% в возрасте 18-24 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (11%) такое мнение разделяет заметно меньше респондентов.
Школьные психологи есть далеко не во всех в учебных заведениях: 54% респондентов, имеющих детей и внуков, говорят, что в их учебных заведениях такие специалисты работают, 34% - заявляют об их отсутствии (в сёлах таких почти половина 48%). Психологи в школах занимаются диагностикой (50%), консультируют детей и учителей (38%), проводят коррекционные (25%) и просвещающие мероприятия (26%).
Мнение россиян о работе школьного психолога зависит от наличия или отсутствия такого специалиста в учебных заведениях их детей и внуков. Эффективность психологов признает 61% тех, кто видит их работу в школах, а те, кто с ней не знаком, напротив, считают, что психологи бесполезны (58%).
После недавней трагедии в подмосковной Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу из травматического оружия в школе и напал на учительницу, абсолютное большинство россиян высказываются за сохранение в школах ставки психолога (85%) и считают, что он мог бы предотвратить случившееся (76%). Эти доли высоки во всех социальных группах независимо от пола, материального положения и места жительства.
Ответственность за случившееся граждане нашей страны склонны возлагать на семью школьника (48%). Такая точка зрения в большей степени характерна для людей предпенсионного и пенсионного возраста (52-56%), чем для респондентов моложе 45 лет (41-44%). Также одной из главных причин трагедии россияне называют негативное влияние интернета (21%). Среди обеспеченных (15%), молодежи (14% в возрасте 18-24 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (11%) такое мнение разделяет заметно меньше респондентов.
Школьные психологи есть далеко не во всех в учебных заведениях: 54% респондентов, имеющих детей и внуков, говорят, что в их учебных заведениях такие специалисты работают, 34% - заявляют об их отсутствии (в сёлах таких почти половина 48%). Психологи в школах занимаются диагностикой (50%), консультируют детей и учителей (38%), проводят коррекционные (25%) и просвещающие мероприятия (26%).
Мнение россиян о работе школьного психолога зависит от наличия или отсутствия такого специалиста в учебных заведениях их детей и внуков. Эффективность психологов признает 61% тех, кто видит их работу в школах, а те, кто с ней не знаком, напротив, считают, что психологи бесполезны (58%).
Источник: ВЦИОМ