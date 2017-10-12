ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, проведённого на Дальнем Востоке.

Одним из условий успешного решения стратегически значимой задачи по демографическому развитию Дальнего Востока является обеспечение условий для повышения продолжительности жизни, сохранения здоровья и долголетия дальневосточников посредством внедрения норм бережного отношения к здоровью, посредством повышения качества оказания медицинских услуг и т.п.

Абсолютное большинство дальневосточников декларируют важность для себя ведения здорового образа жизни (93%) - представления о необходимости уделять внимание своему здоровью, стараться отказываться от вредных привычек и т.п. закреплены в общественном сознании в качестве нормативного, социально одобряемого поведения. Однако интернализация общепризнанных норм (реальное следование им в повседневной жизни) происходит далеко не всегда. Выраженность убеждений в значимости следования ЗОЖ в большей степени свидетельствует о том, воспринимаются ли они как обязательные (оценивающие их как «скорее важные» для себя априори допускают отклонение от норм здорового образа жизни, и таковых среди дальневосточников около трети – 32%).

Наблюдаются значимые различия в оценке качества оказания медицинских услуг дальневосточников, проживающих в разных субъектах ДФО. Так, наиболее низкий уровень удовлетворенности работой органов системы здравоохранения зафиксирован в Приморском крае. В данном регионе население более низко, чем в других субъектах ДФО, оценивает оперативность работы служб оказания первой медицинской помощи (доминируют негативные оценки).

Наиболее чувствительны дальневосточники к отсутствию возможности получения высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи (и особо ощутим дефицит соответствующих ресурсов в Камчатском крае и Еврейской АО). Анализ динамики показателей все же позволяет говорить о постепенном улучшении ситуации – несмотря на общие негативные оценки, по сравнению с 2016 годом практически во всех субъектах Дальневосточного федерального округа существенно улучшились показатели, отражающие уровень удовлетворенности населения доступностью медицинских услуг. Кроме того, повысился уровень удовлетворенности качеством обслуживания в медицинских организациях (постепенное повышение уровня удовлетворенности населения качеством обслуживания в медицинских учреждениях также наблюдается во всех регионах ДФО).