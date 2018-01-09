ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 гг. Растут и социальные ожидания, свидетельствуют данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Оценки ситуации в личной жизни и стране в целом в 2017 г. превысили кризисные показатели 2015-2016 гг. Индекс социальных оценок относительно личной жизни по данным опроса в конце года составил 69 п. – против 46 п. в декабре 2016-го и 36 п. в декабре 2015-го. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 г. назвали 83% опрошенных.

Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране, в конце 2015 г. опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 г. поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 г. он ушёл в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре. Почти три четверти наших сограждан (73%) характеризуют ситуацию определённо или скорее положительно, отрицательные ответы дают 23% опрошенных.

Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальных ожиданий (-55 п. в декабре 2015 г., -41 п. в декабре 2016 г. и -23 п. в конце прошедшего года). Около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), ещё треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.