ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к предложению выплатить компенсацию Украине за присоединение Крыма к России.

Подавляющее большинство наших сограждан (93%) считает правильным присоединение Крымского полуострова к России.

Предложение о выплате компенсации Украине, высказанное президентом Чехии, 90% россиян отвергают («за» - лишь 6%). Главный аргумент несогласных с идеей компенсации – Крым исторически является российской территорией. В самой молодой возрастной группе (18-14 года) уровень поддержки существенно выше (19%), чем в группах средних и старших возрастов (1-7%).

В то же время мировое признание Крыма российской территорией 69% участников опроса называют важным для страны. Вера в то, что это произойдёт в ближайший год/в течение нескольких лет, сохраняется (в 2017 г. так считают 65%).

Данные комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «С рациональной точки зрения, резонансное предложение Земана кажется не лишено смысла – Россия получила бы окно возможностей для урегулирования отношений с ЕС и Украиной. Но «монетарный» подход к решению крымского вопроса идёт вразрез с ценностными представлениями большинства россиян о том, что такое Родина: Крым – её органичная часть, теперь уже и бесспорная. Откупаться от Украины россияне считают бессмысленным. Нормализация отношений с Западом – это не тот повод, когда можно поступиться важными для граждан России принципами».