ВЦИОМ: Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опросов о несистемной оппозиции и о том, что россияне знают и как оценивают Ксению Собчак.
Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (в ходе опроса 2015 г. заявили, что слышали о ней, 95% респондентов). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов – 21%).
Среди россиян, знакомых с понятием «несистемная оппозиция» (всего 12% по данным 2016 г.), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом).
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Сейчас я буду зачитывать Вам фамилии политиков и общественных деятелей, скажите, кого из них Вы знаете? Собчак Ксения (закрытый вопрос, один ответ, %)
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2012 г.
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2015 г.
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Хорошо знаю
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57
|
72
|
Что-то слышал
|
35
|
23
|
Впервые слышу
|
9
|
5
|
Как Вы относитесь к этим людям, положительно или отрицательно? Собчак Ксения (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто ранее слышал о Собчак)
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2012 г.
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2015 г.
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Скорее положительно
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23
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21
|
Скорее отрицательно
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57
|
60
|
Затрудняюсь ответить
|
20
|
19