ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опросов о несистемной оппозиции и о том, что россияне знают и как оценивают Ксению Собчак.

Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (в ходе опроса 2015 г. заявили, что слышали о ней, 95% респондентов). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов – 21%).

Среди россиян, знакомых с понятием «несистемная оппозиция» (всего 12% по данным 2016 г.), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом).

Сейчас я буду зачитывать Вам фамилии политиков и общественных деятелей, скажите, кого из них Вы знаете? Собчак Ксения (закрытый вопрос, один ответ, %) 2012 г. 2015 г. Хорошо знаю 57 72 Что-то слышал 35 23 Впервые слышу 9 5