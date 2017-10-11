ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследований, приуроченных к 100-летию Октябрьской революции.

Вопрос о том, выражала ли Октябрьская революция волю большинства народов, проживавших на территории Российской империи, остаётся спорным: сегодня 45% опрошенных отвечают утвердительно, 43% - отрицательно (в 1990 г. – 36% и 37% соответственно). При ответе на другой вопрос 46% сказали, что Октябрьская революция произошла в интересах большей части общества, а 46% высказали иное мнение.

Основной причиной революции россияне по-прежнему считают тяжёлое положение народа (в 2017 г. с этим соглашаются 45%). Цели сторонников революции многим сегодня определить трудно (42% затрудняются с ответом), среди наиболее часто называемых ответов – «государственный переворот, изменение политического строя» (19%), «власть - народу, фабрики - рабочим, земли – крестьянам» (13%), «изменение жизни к лучшему» (10%)

Революционный энтузиазм, ещё отмечавшийся в начале 90-х, исчез. Сегодняшние респонденты скорее предпочли бы отсидеться в стороне, а не участвовать в революционных событиях (27% предпочли бы переждать это время, 16% - уехать за рубеж). Поддержку большевикам в той или иной степени оказали бы, по их словам, 28% опрошенных (42% в группе 60-летих и старше против 21% среди 18-24-летних). В последние годы отмечается рост симпатий, с одной стороны, к таким деятелям революции, как к Ленин, Дзержинский, Сталин, с другой, к Николаю II, Колчаку.

При этом последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно (38% - «она дала толчок социальному и экономическому развитию страны», 23% - «она открыла новую эру в истории России»), причем об этом говорит не только старшее поколение, но и молодежь. Наибольшие симпатии из числа функционировавших в то время партий вызывают большевики – их могли бы поддержать 32% сегодняшних респондентов (правда здесь уже фиксируется заметный перекос в сторону людей пенсионного возраста). В то же время 36% не выступили бы на стороне ни одного из политических течений.

Ослабевают крайние позиции во взглядах на понятие «революции в целом», она всё больше воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты: по данным опроса 2016 г. 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность (25% - как потрясения и жертвы, 11% - как обновление общества).

Лишь немногие желают в России новой революции (по данным 2017 г. – 5%, тогда как абсолютное большинство - 92% - считает революцию недопустимой), вероятной ее называют 30%, не согласны с этим 61% респондентов.