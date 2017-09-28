ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и телеканал "Диалоги о рыбалке" представляют данные исследования, посвящённого изучению отношения россиян к рыбалке.

Рыбалка в России - распространённое занятие: каждый четвёртый опрошенный (26%) называет себя рыбаком, даже среди женщин эта доля довольно высока (11%). В увлечениях рыбалкой чаще признаются молодые респонденты (38% в возрасте от 25 до 34 лет), а вот среди тех, кому за 60, этот вид отдыха выбирают в два раза реже - 18%. Всего о личном увлечении рыбалкой или об увлечении членов семьи сообщили 46% россиян.

Летняя рыбалка в нашей стране распространена больше, чем зимняя: увлекаются этими типами ловли 97% и 48% рыбаков соответственно. Время за любимым занятием проводят хотя бы раз за летний сезон 89%, постоянных любителей зимней ловли - 38%. И зимой, и летом жители сельской местности закидывают удочки чаще, чем горожане.

Как правило, российские рыбаки-любители выезжают на водоёмы своего или соседнего региона (52%), проводят время у водоёма недалеко от дома - 41%, 7% - выезжают на рыбалку в удалённые от их места проживания регионы (чаще такие поездки совершают жители городов-миллионников (16%) и респонденты, оценивающие свое материальное положение как благополучное (11%).

Самые распространённый способы ловли рыбы – на удочку и спиннинг (82% и 53% соответственно), донку и мормышку выбирают 18% и 15% рыбаков, фидер предпочитает 9%, прочие способы существенно менее популярны и в сумме набирают не более 13%.

Выдачу удостоверений рыбакам-любителям поддерживает почти половина опрошенных россиян (45%). Они считают, что такая практика поможет в борьбе с браконьерством, узаконит ловлю рыбы на частном уровне. Против этой меры высказываются 38%, их аргументы – сохранение рыбалки как свободного времяпровождения и права граждан на природные ресурсы.

Среди рыбаков практически равное число сторонников и противников инициативы (46% и 49% соответственно), тогда как среди граждан, которые не увлекаются рыбалкой и не имеют родственников-рыбаков, введение удостоверений поддерживают 44%, не поддерживают – 31%, с ответом затруднился каждый четвертый.