ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования восприятия отношений между двумя странами (России и Республики Корея), проведённого совместно с Институтом российских исследований Университета Ханкук (Institute of Russian Studies, Hankuk University of Foreign Studies).

Основным источником информации о другой стране являются СМИ. Для 73% россиян (73% в 2016 г.) и 83% корейцев (74% в 2016 г.) телевидение, интернет остаются главным источником информации о другой стране. Менее четверти и россиян, и корейцев узнают о другой стране из личного опыта: знакомые иностранцы (россияне 6%, корейцы 3%), семья, родственники (россияне 9%, корейцы 6%).

Население двух стран демонстрирует достаточно близкий ценностный профиль: семья (37% россиян, 76% корейцев), забота о родителях (24% россиян, 44% корейцев в 2017), традиции (22% россиян, 48% корейцев). Интерес жителей двух стран к противоположной стороне за прошедший год вырос: и среди россиян (38%, против 30% в 2016), и среди корейцев (51%, против 36% в 2016 г.) увеличилась доля тех, кто заинтересован в пополнении знаний о другой стране.

Россия и Республика Корея обладают высокой культурной привлекательностью друг для друга: почти половина как россиян (45%), так и корейцев (43%) выразили интерес к культуре другой страны. Россиянам интересна по большей части корейская кухня (36%), боевые искусства (24%), корейцев привлекает в основном русская архитектура (32%) и кухня (27%).

Потенциал развития отношений между странами остаётся высоким. Большинство как россиян (51%), так и корейцев (64%) уверены, что страны смогут стать партнёрами. Однако за прошедший год отмечается негативная тенденция: доля тех, кто позитивно смотрит на такую перспективу, снижается. Однако, несмотря на это страны все же видят друг в друге партнёров, а не конкурентов: 49% россиян и 38% корейцев соответственно.

Говоря о сотрудничестве, жители двух стран по-разному видят точки соприкосновения. Для россиян наибольший интерес представляет налаживание сотрудничества в сфере высоких технологий (32%), торговле (31%), медицине (31%). Жители Республики Корея видят Россию в качестве партнера в промышленной и энергетической сфере (58%), политике и дипломатии (33%), военно-технической сфере (22%).

Общий интерес как со стороны жителей Республики Корея, так и со стороны россиян сконцентрирован вокруг туризма: 51% россиян хотели бы посетить Южную Корею, 66% корейцев хотели бы побывать в России, а четверть россиян (25%, 2017 г.) и 16% корейцев полагают, что туризм является одним из основных направлений сотрудничества.

Основным препятствием на пути взаимовыгодного сотрудничества жители обеих стран, как и год назад, считают политическую конъюнктуру – таково мнение 35% россиян и 52% корейцев. Для жителей Республики Корея вторым по важности препятствием к взаимодействию с Россией являются негативные стереотипы. Однако данный фактор имеет тенденцию к снижению: (28%, 36% в 2016 г.). Для россиян препятствием номер два является территориальная удаленность (19%, 16% в 2016 г.).

Важным фактором налаживания тесного экономического сотрудничества может стать заключение Соглашения о свободной торговле между двумя странами: 85% россиян и 61% корейцев поддерживают данное решение.

Важным фактором налаживания партнёрских отношений является позитивный образ обеих стран. Слова «Южная Корея» вызывают позитивные ассоциации – в первую очередь они связаны с социально-экономическим развитием страны.

«Россия» в общественном сознании корейцев ассоциативно связывается более с историческим прошлым (Советский Союз – 10%), чем с настоящим, а также с отдельными атрибутами и географической составляющей (водка – 4%, Москва – 4%).

Данные комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова: «Россияне и корейцы по-прежнему видят некоторые препятствия для развития отношений между двумя странами: в первую очередь, это территориальная удалённость и нехватка информации о другой стране. Однако это не перечеркивает возможность налаживания тесных партнерских отношений между странами в самом широком спектре областей, а, наоборот, создает потенциал для развития отношений между странами и народами».

Исследование проведено ВЦИОМ и Институтом российских исследований Университета Ханкук (Institute of Russian Studies, Hankuk University of Foreign Studies) при поддержке компании Hankook Research в период 19-30 июля 2017 года. В рамках исследования были проведены CATI и интернет опросы жителей России и Республики Корея. Размер выборки в России составил 1200 респондентов (ошибка выборки не превышает 3,5%) в Корее – 1000 респондентов (ошибка выборки не превышает 3,5%). Тип выборок – стратифицированные, случайные, репрезентирующие население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.