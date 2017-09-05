ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к крупным инфраструктурным проектам в целом, созданию судостроительного комплекса «Звезда» в частности.

О создании судостроительного комплекса «Звезда» знает каждый третий россиянин (33%). Несмотря на то, что уровень известности данного проекта уступает таким широко обсуждаемым в СМИ, как создание Крымского моста и космодрома «Восточный», у наших сограждан есть понимание геополитической и экономической значимости возведения комплекса.

Около половины опрошенных, слышавших о строительстве «Звезды», считают, что реализация проекта укрепит позиции нашей страны на международной арене (48%), ещё 43% ожидают, что благодаря этому будут созданы новые рабочие места. Россияне в целом также отмечают данные факторы как одни из главных преимуществ реализации столь масштабного проекта (94% и 83% соответственно – предварительно респонденты были кратко проинформированы о целях создания комплекса).

К основным положительным эффектам от проекта относят также развитие судостроительной отрасли (90%) и экономики страны в целом (88%), улучшение социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке (85%). Ожидается и развитие отечественного высокотехнологичного производства (83%), и повышение инвестиционной привлекательности (81%).

С другой стороны, признается и значимая роль комплекса в укреплении позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): 73% опрошенных сказали о важности строительства «Звезды» для повышения уровня безопасности в регионе, 72% согласны с тем, что это поможет улучшить инфраструктуру и транспортное сообщение между странами АТР, 68% - развить экономические связи.

Данные исследования комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Формирование развитой экономики и комфортной среды относятся к числу важнейших условий решения геополитической задачи по закреплению населения на Дальнем Востоке. Реализация таких крупномасштабных проектов как создание судостроительного комплекса «Звезда» относится к числу решений, способствующих достижению поставленной цели. При этом уникальность проекта заключается в ожидаемых позитивных эффектах, не только способствующих повышению конкурентоспособности судостроительной отрасли, но и стимулирующих развитие ряда других экономических сфер».