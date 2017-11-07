ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, сколько, по прогнозам россиян, будет стоить доллар в перспективе трёх месяцев/года, а также в чём граждане хранят свои сбережения.

На протяжении полугода в обществе фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в 3-х месячной перспективе ожидается, что за доллар будут давать 63 руб. (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, - 61%), через год – 64 руб. (по ответам 49%). Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 58 рублей за доллар.

Интерес к ситуации на валютном рынке в октябре 2017 г. заметно выше, чем был год-два назад: за изменением курса американской валюты сегодня следят 58% граждан (в октябре 2016. г. – 43%, в октябре 2015 г. – 50%), в т.ч. 18% - регулярно (среди мужчин, москвичей и петербуржцев – по 23%), 40% - время от времени.

Результаты опросов также показывают, что в текущем году сложились более благоприятные условия для накопления сбережений. Так, в октябре с.г. о том, что у них нет сбережений, сообщили 32% россиян, в аналогичные периоды 2015, 2016 гг. – 43% и 39% соответственно, в 2009 г. – 66%. Основной валютой для хранения накоплений остаётся рубль – 65% респондентов сказали, что держат деньги в национальной валюте. Сбережения в долларах есть у 5%, в евро – у 4% (среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга соответствующие доли составляют 13% и 11%), в других валютах – у 1%.

Ситуацию оценивает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Некоторые люди считают, что, отвечая на вопросы о том, каким будет курс доллара в обозримом будущем, наши респонденты ориентируются на текущий курс. Однако уже около года фактический курс - ниже 60 руб./долл., а общественное сознание настойчиво называет 63-65 руб./долл. Таким образом, россияне склонны считать нынешний курс рубля несколько завышенным и ожидают его ослабления».