ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к Дню учителя.

Так, положение учителей в обществе россияне сегодня оценивают в среднем на 2,86 балла из 5 возможных. Для сравнения, в 2014 г. – 2,91 балла. Вместе с тем 42% опрошенных считают, что учителя утрачиваю уважение в обществе (об обратном говорят 20%).

Оценка доходности профессии учителя после пикового значения 2013 г. (2,77 балла) снижается – до 2,33 в 2017 г. Желанность профессии для детей оценивается выше – 2,86 балла, что, однако, ниже показателя 2014 г. (3,14).

Школьный учитель, по словам россиян, в первую очередь должен проявлять доброжелательность (30%) и любовь к детям (26%), быть терпеливым (13%) и справедливым (11%), в то же время являться компетентным специалистом (28%), в целом образованным человеком (16%) и хорошим психологом (13%).

Данные исследования комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Родители – это большинство избирателей, учителя для них остаются референтной группой, которая обладает качествами моральных авторитетов. Россияне ценят в учителях доброжелательность и компетентность, ведь доверяют им самое дорогое – своих детей. По большому счёту, наши граждане хотят видеть в учителях свои лучшие качества – именно поэтому они особенно требовательны к людям этой профессии».