ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования оценок россиян услуг, предоставляемых по полису ОМС и состояния здравоохранения в целом.

Как показал опрос, полисом ОМС хотя бы раз в жизни пользовалось подавляющее большинство россиян (89%), в т.ч. 53% в последний раз обращались по нему в медучреждения не менее года назад. О том, что у них нет полиса обязательного медицинского страхования, сказали 3% респондентов.

Во время обращений в государственные и муниципальные медучреждения по полису ОМС гражданам чаще всего приходится сталкиваться с такими качественными проблемами и нарушениями прав пациентов, как длительное ожидание (56% испытывали подобного рода неудобства лично, 27% - знают о них со слов родственников и знакомых) и некомфортные условия - отсутствие достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции (42% и 11%), отсутствие необходимого оборудования, лекарств и т.д. (40% и 29%), непрофессионализм врачей, неправильно поставленный диагноз и назначенное лечение (37% и 43%).

С плохими санитарными условиями и грубым отношением медицинского персонала лично сталкивались 36% и 32% соответственно. От своих родственников и знакомых об этом слышали 18% и 36%. Среди распространённых проблем респонденты также отмечали требование оплатить медицинские услуги или лекарственные препараты, которые должны предоставляться бесплатно (31% и 30%), запись в карточку/медицинской документации большего количества процедур/услуг, чем было сделано во время приёма (по 12%).

Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг наши сограждане считают «наказание рублём» и меры по усилению степени личной ответственности руководящего состава: так, 48% говорят, что проблему может решить финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг, 35% - увольнение руководителей медучреждений, оказывающих некачественные услуги, ещё 25% - контроль со стороны независимых от медицинских учреждений организаций, защищающих права пациентов.

Правильной систему, при которой именно страховая компания, выдавшая полис ОМС, защищает права пациентов, считает большинство россиян - 82%, не согласны с этим всего 9% опрошенных. Появление в системе ОМС страховых представителей (в их обязанности входит информирование населения о возможностях системы ОМС, защита прав пациентов, решение спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом и др.) приветствуют 73% граждан, отрицательно высказываются 18%.

Запрос на услуги страховых представителей сформирован в первую очередь в направлении защиты прав пациента при совершении врачебных ошибок и плохом сервисе (её значимость для себя и близких подчеркнули 55%), а также информирования о правах пациента и составе бесплатных медицинских услуг (42%), регулярного контроля за качеством медицинских услуг (39%).

Оценки состояния системы здравоохранения в обществе в целом сегодня невысоки: 9% дают положительные оценки, 52% - отрицательные, ещё 37% - «удовлетворительные». Основными её «болевыми точками» граждане считают недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (37%), а также их нехватку (37%), недоступность медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, услуги (35%), недостаточную оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием (31%). О неэффективной работе страховых компаний, предоставляющих полис ОМС, как о проблеме российской системы здравоохранения, решением которой необходимо заняться в первую очередь, сказали всего 3% опрошенных.