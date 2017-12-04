ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к вопросу усиления государственных мер по защите прав несовершеннолетних.

Родители, вовлекающие детей в секты, незаконные организации, заслуживают сурового наказания – считают россияне: 79% наших сограждан поддерживают предложение о лишении их родительских прав. Отрицательно высказываются 16% (среди последователей иных религий, кроме православия, - 23%), их основные аргументы: детям лучше быть с родителями, те лучше знают, что им нужно, необходимо разбираться с каждым случаем индивидуально, проводить разъяснительную работу и др.

В целом единого мнения об усилении государственных мер по защите детей среди россиян сегодня нет: если 45% говорят, что благодаря этому интересы несовершеннолетних будут соблюдаться в большей степени, то 43% опасаются, что это скорее приведёт к излишнему вмешательству в семейные отношения (среди мужчин – 49%, среди 18-24-летних – 51%).

При этом результаты опросов показывают, что в последние несколько лет в обществе актуализировался запрос на расширение/усиление таких мер. С 2013 по 2017 гг. в полтора раза (с 36% до 56%) увеличилась доля респондентов, отмечающих необходимость принятия дополнительных (к уже существующим) мер защиты интересов несовершеннолетних в России. Однако чётко артикулировать запрос большинство из них не может: 70% затрудняются сказать, что именно необходимо предпринять. Среди сформулированных предложений чаще всего звучит призыв ограничить детям доступ к интернету, компьютерным играм и т.п.

Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: "В последние годы усилилась тревожность в обществе по отношению к безопасности подрастающего поколения. Появление новых технологий и уход детей в новые средства коммуникаций – новую реальность, воспринимается настороженно старшими поколениями. А вовлечение детей своими родителями в нетрадиционные религиозные или общественные организации, запрещённые законом, – это та красная черта для родителей, перейдя которую, их могут (по мнению большинства граждан) лишить родительских прав".