В 2017 году ФАНО России направит на поддержку биоресурсных коллекций не менее 300 млн рублей
02.11.2017, 20:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство научных организаций завершает второй этап инвентаризации действующих биоресурсных коллекций подведомственных научных организаций.
На текущий момент в 118 академических институтах зарегистрирована 231 биоресурсная коллекция, из них - 116 коллекций растений, 45 - животных, в том числе сельскохозяйственных, лабораторных и диких, 42 - микроорганизмов, а также 17 коллекций клеток и 11 коллекций биологических материалов человека.
На основе полученных данных ФАНО России совместно с ведущими учеными РАН проводит оценку качества заявленных коллекций. В этом году из них отобрано 65. На их поддержку будет выделено дополнительное финансирование – порядка 300 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 году – тогда было отобрано 33 коллекции, а на поддержку направлено 128 млн рублей.
Кроме того, в этом году будет завершена разработка технологических паспортов коллекций, которая включает в себя полные наборы ключевых стандартных операционных процедур, обеспечивающих развитие и поддержание коллекционного фонда на высоком международном уровне.
"Эта работа проводится для того, чтобы ученые из академических институтов и других организаций могли получать свободный доступ к необходимым им для исследований коллекционным фондам", - отмечает академик РАН Николай Колчанов, руководитель рабочей группы по поддержке и развитию биоресурсных коллекций.
Биоресурсные коллекции – это коллекции материала растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащего генетический материал. Создаются для сохранения биологического разнообразия нашей планеты, а также создания новых методов их эффективного использования в научных исследованиях.
Оценку биоресурсных коллекций проводит Комиссия по развитию научной инфраструктуры организаций, подведомственных ФАНО России, совместно с рабочей группой по поддержке и развитию биоресурсных коллекций.
На текущий момент в 118 академических институтах зарегистрирована 231 биоресурсная коллекция, из них - 116 коллекций растений, 45 - животных, в том числе сельскохозяйственных, лабораторных и диких, 42 - микроорганизмов, а также 17 коллекций клеток и 11 коллекций биологических материалов человека.
На основе полученных данных ФАНО России совместно с ведущими учеными РАН проводит оценку качества заявленных коллекций. В этом году из них отобрано 65. На их поддержку будет выделено дополнительное финансирование – порядка 300 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 году – тогда было отобрано 33 коллекции, а на поддержку направлено 128 млн рублей.
Кроме того, в этом году будет завершена разработка технологических паспортов коллекций, которая включает в себя полные наборы ключевых стандартных операционных процедур, обеспечивающих развитие и поддержание коллекционного фонда на высоком международном уровне.
"Эта работа проводится для того, чтобы ученые из академических институтов и других организаций могли получать свободный доступ к необходимым им для исследований коллекционным фондам", - отмечает академик РАН Николай Колчанов, руководитель рабочей группы по поддержке и развитию биоресурсных коллекций.
Биоресурсные коллекции – это коллекции материала растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащего генетический материал. Создаются для сохранения биологического разнообразия нашей планеты, а также создания новых методов их эффективного использования в научных исследованиях.
Оценку биоресурсных коллекций проводит Комиссия по развитию научной инфраструктуры организаций, подведомственных ФАНО России, совместно с рабочей группой по поддержке и развитию биоресурсных коллекций.
Источник: ФАНО