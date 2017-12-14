В 2017 году "Газпром" ввёл в эксплуатацию три новых газопровода в Пермском крае
14.12.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Стороны обсудили основные направления сотрудничества. В частности, речь шла о предварительных итогах работы по развитию газификации региона в текущем году. Отмечено, что компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию три межпоселковых газопровода - в Кишертском, Октябрьском, Ординском и Пермском районах. Продолжается сооружение ещё двух газопроводов - в Добрянском и Пермском районах. Подготовлена проектная документация по семи газопроводам. В то же время Правительству края необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от газопроводов, ранее построенных компанией. Так, к сетевому газу ещё не подключены около 4 тыс. домовладений, не переведены на газ 26 котельных.
На встрече были рассмотрены перспективы расширения газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Пермском крае действует сеть из девяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома". Компания будет продолжать развитие сети АГНКС в регионе.
Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию "Газпрома" и региональных предприятий, выпускающих высокотехнологичную, в том числе импортозамещающую, продукцию. Соответствующая Дорожная карта была подписана в 2014 году. В сентябре 2017 года документ был актуализирован, его действие продлено до 2020 года.
Алексей Миллер обратил внимание Максима Решетникова на продолжающийся рост просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. За десять месяцев текущего года она увеличилась на 1,1 млрд руб. и на 1 ноября достигла 4 млрд руб. Отмечено, что Правительству Пермского края требуется принять действенные меры по скорейшему исправлению ситуации.
Между "Газпромом" и Правительством Пермского края подписаны соглашение о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг в интересах "Газпрома".
В 2005–2016 годах "Газпром" направил на газификацию региона около 5 млрд руб. В частности, построено 28 межпоселковых газопроводов, а также объекты автономной газификации: мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район) и три станции приёма, хранения и регазификации природного газа - в п. Ильинский (Ильинский район), с. Нердва (Карагайский район) и п. Северный Коммунар (Сивинский район). В результате уровень газификации края по сравнению с 2005 годом вырос с 60,8% до 68,6% (в среднем по России - 67,2%).
При поддержке "Газпрома" 12 декабря 2017 года в Перми открыт исторический парк "Россия - моя история".
Стороны обсудили основные направления сотрудничества. В частности, речь шла о предварительных итогах работы по развитию газификации региона в текущем году. Отмечено, что компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию три межпоселковых газопровода - в Кишертском, Октябрьском, Ординском и Пермском районах. Продолжается сооружение ещё двух газопроводов - в Добрянском и Пермском районах. Подготовлена проектная документация по семи газопроводам. В то же время Правительству края необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от газопроводов, ранее построенных компанией. Так, к сетевому газу ещё не подключены около 4 тыс. домовладений, не переведены на газ 26 котельных.
На встрече были рассмотрены перспективы расширения газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Пермском крае действует сеть из девяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома". Компания будет продолжать развитие сети АГНКС в регионе.
Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию "Газпрома" и региональных предприятий, выпускающих высокотехнологичную, в том числе импортозамещающую, продукцию. Соответствующая Дорожная карта была подписана в 2014 году. В сентябре 2017 года документ был актуализирован, его действие продлено до 2020 года.
Алексей Миллер обратил внимание Максима Решетникова на продолжающийся рост просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. За десять месяцев текущего года она увеличилась на 1,1 млрд руб. и на 1 ноября достигла 4 млрд руб. Отмечено, что Правительству Пермского края требуется принять действенные меры по скорейшему исправлению ситуации.
Между "Газпромом" и Правительством Пермского края подписаны соглашение о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг в интересах "Газпрома".
В 2005–2016 годах "Газпром" направил на газификацию региона около 5 млрд руб. В частности, построено 28 межпоселковых газопроводов, а также объекты автономной газификации: мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район) и три станции приёма, хранения и регазификации природного газа - в п. Ильинский (Ильинский район), с. Нердва (Карагайский район) и п. Северный Коммунар (Сивинский район). В результате уровень газификации края по сравнению с 2005 годом вырос с 60,8% до 68,6% (в среднем по России - 67,2%).
При поддержке "Газпрома" 12 декабря 2017 года в Перми открыт исторический парк "Россия - моя история".
Источник: Газпром