ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бюджет приоритетных проектов 2017 года составил почти 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Это на самом деле очень значительные деньги", – заявил Медведев.

По его словам, Правительство РФ концентрирует финансовые и управленческие усилия на выбранных в качестве приоритетов направлениях.

"Наши усилия направлены на то, чтобы люди смогли ощутить серьёзные улучшения, приходя в поликлинику или отдавая ребёнка в школу, когда приобретают жильё или начинают собственный бизнес", – заявил он.