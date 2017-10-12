В 2017 году на поддержку АПК Подмосковья было направлено более 5 млрд руб.
12.10.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объём финансовой поддержки агропромышленного комплекса Подмосковья в 2017 году увеличился на треть по отношению к предыдущему году и составил 5,3 миллиарда рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«В 2017 году общая сумма государственной программы составила 5,3 миллиарда рублей – на 33% больше, чем в 2016 году», – сказал Разин.
Он отметил, что уровень субсидирования из регионального бюджета вырос на 73% с 1,6 миллиарда рублей в 2016 году до 2,77 миллиарда рублей в 2017 году.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«В 2017 году общая сумма государственной программы составила 5,3 миллиарда рублей – на 33% больше, чем в 2016 году», – сказал Разин.
Он отметил, что уровень субсидирования из регионального бюджета вырос на 73% с 1,6 миллиарда рублей в 2016 году до 2,77 миллиарда рублей в 2017 году.
Источник: http://mosreg.ru