В 2017 году в России были спасены более 200 тыс. человек - Пучков
06.12.2017, 10:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В информационном агентстве «ТАСС» состоялась пресс-конференция главы МЧС России Владимира Пучкова, во время которой обсуждались итоги работы спасательного ведомства в 2017 году, основные его достижения и перспективы развития.
Министр сообщил, что количество техногенных пожаров в России в этом году сократилось более чем на 6% по сравнению с 2016 годом. Он подчеркнул, что благодаря совместной деятельности пожарных, спасателей, медиков и других специалистов в 2017 году при различных чрезвычайных ситуациях спасены более 200 тысяч человек, было ликвидировано 228 чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных пожаров, которые потребовали федерального реагирования.
«С начала года ликвидировано более 114 тысяч техногенных пожаров, на которых спасены около 150 тысяч человек. Активно продолжается работа по профилактике, благодаря чему их количество сократилось на 6,4% по сравнению с прошлым годом», - отметил Владимир Пучков. По его словам, на протяжении последних 5 лет обстановка с пожарами в стране и последствиями от них имеет устойчивую динамику снижения - с 2012 по 2016 год их количество сократилось на 14,3%, число погибших на них людей - на 24,8%, а число травмированных - на 19%.
Министр отметил, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России в течение года реагировали на дорожно-транспортные происшествия более 98 тысяч раз, а пиротехнические подразделения обезвредили и уничтожили более 46 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 1295 авиабомб.
Кроме того, МЧС России совместно с Минздравом осуществило санитарно-авиационную эвакуацию 652 человек с использованием авиационно-спасательных технологий и современных методов жизнеобеспечения.
Подводя итоги года, Владимир Пучков также обратил внимание на деятельность МЧС России в области безопасности на воде.
«Очень энергично отработали все службы на водных объектах. Количество маломерных судов в течение последних 5 лет ежегодно увеличивается почти на 100 тысяч единиц, но при этом количество происшествий стабильно уменьшается», - отметил министр.
В ходе пресс-конференции глава МЧС России рассказал и о снижении аварийности на шахтах.
«В этом году отлично развивалась и горноспасательная служба. Аварийных ситуаций на шахтах, объектах строительства и металлургии, которые прикрыты горноспасателями, стало значительно меньше», - сказал он.
Во время общения с журналистами Владимир Пучков обратил внимание на то, что в этом году сотрудники реагирующих подразделений МЧС России получают новую форму.
«Постановлением Правительства Российской Федерации мы ввели новые нормативы вещевого обеспечения личного состава федеральной противопожарной и всех соответствующих служб - у нас появилась самая современная боевая одежда и экипировка для работы в жарких регионах нашей страны и в условиях Арктики. Впервые утверждены такие удобные вещи, как футболки-поло, джинсы, кроссовки и многое другое, которые уже начинают поступать в наши подразделения», - сказал министр. Он подчеркнул, что оснащению реагирующих подразделений чрезвычайного ведомства уделяется большое внимание. Это касается и закупки новой техники.
«В 2017 году мы нарастили потенциал, приобретая самую современную пожарно-спасательную технику и соответствующее оборудование», - сказал глава МЧС России.
Говоря о подготовке к новогодним праздникам, Владимир Пучков сообщил, что все подразделения МЧС России будут переведены в режим повышенной готовности.
«С 25 декабря по 10 января МЧС России переходит в режим повышенной готовности. Это значит, что все надзорные органы и инспекторский состав будут задействованы в обеспечении безопасности при проведении новогодних мероприятий», - сказал министр.
Обсуждая итоги надзорной деятельности МЧС России глава чрезвычайного ведомства подчеркнул, что министерство планово снижает административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от опасностей и угроз. На сегодняшний день уже более 1 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса в России освобождены от внеплановых проверок. При этом министр подчеркнул, что работники этих учреждений должны на качественно новом уровне решать вопросы по защите жизни и здоровья персонала, при выполнении потенциально опасных технологических процессов соблюдать все требования безопасности. По его словам, подготовке этих сотрудников в области безопасности в 2018 году будет уделено особое внимание.
«МЧС России сократило количество проверок на 30% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году тоже было уменьшение, - напомнил Владимир Пучков. - Это двустороннее движение - мы снижаем контрольно-надзорную деятельность инспекторского состава, но при этом наращиваем потенциал и развиваем другие сферы безопасности».
Министр пояснил, что МЧС России определило 2018 год - годом культуры безопасности. В рамках этой работы совместно с регионами планируется осуществить целый комплекс мероприятий, направленный на подготовку и обучение всех категорий населения.
«Мы планируем организовать, с учетом новых коммуникаций, в том числе через интернет, подготовку всех категорий населения к самопомощи и взаимопомощи. Это большая и серьезная работа, в которой примут участие общественные организации, объединения и профессиональные сообщества, в том числе руководители ведущих вузов страны», - сказал Владимир Пучков.
Во время пресс-конференции министр также рассказал журналистам о подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, подчеркнув, что МЧС России выполняет для этого целый комплекс мероприятий.
«Отдельная наша забота – это обеспечение безопасных условий пребывания всех гостей чемпионата, устойчивость работы транспортных коммуникаций, связи и всей системы жизнеобеспечения. Подготовлены мощные пожарно-спасательные гарнизоны», - сказал Владимир Пучков.
Министр отметил, что постоянно продолжается работа по наращиванию потенциала тех подразделений, которые будут непосредственно работать при проведении плановых мероприятий Чемпионата мира и реагировать на все проблемы, которые могут возникнуть у участников и гостей чемпионата.
«Мы провели необходимые учения и тренировки. Приняты беспрецедентные шаги по дооснащению всех реагирующих подразделений, центров управления в кризисных ситуациях. В рамках мероприятий Кубка конфедераций мы еще раз проверили готовность всей системы», - подчеркнул министр.
Глава спасательного ведомства заверил, что все задачи по обеспечению безопасности при проведении Чемпионата мира на территории страны будут реализованы на высочайшем уровне.
«Ну и конечно традиционное русское гостеприимство – это тоже тема нашей совместной работы», - завершил Владимир Пучков.
Министр сообщил, что количество техногенных пожаров в России в этом году сократилось более чем на 6% по сравнению с 2016 годом. Он подчеркнул, что благодаря совместной деятельности пожарных, спасателей, медиков и других специалистов в 2017 году при различных чрезвычайных ситуациях спасены более 200 тысяч человек, было ликвидировано 228 чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных пожаров, которые потребовали федерального реагирования.
«С начала года ликвидировано более 114 тысяч техногенных пожаров, на которых спасены около 150 тысяч человек. Активно продолжается работа по профилактике, благодаря чему их количество сократилось на 6,4% по сравнению с прошлым годом», - отметил Владимир Пучков. По его словам, на протяжении последних 5 лет обстановка с пожарами в стране и последствиями от них имеет устойчивую динамику снижения - с 2012 по 2016 год их количество сократилось на 14,3%, число погибших на них людей - на 24,8%, а число травмированных - на 19%.
Министр отметил, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России в течение года реагировали на дорожно-транспортные происшествия более 98 тысяч раз, а пиротехнические подразделения обезвредили и уничтожили более 46 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 1295 авиабомб.
Кроме того, МЧС России совместно с Минздравом осуществило санитарно-авиационную эвакуацию 652 человек с использованием авиационно-спасательных технологий и современных методов жизнеобеспечения.
Подводя итоги года, Владимир Пучков также обратил внимание на деятельность МЧС России в области безопасности на воде.
«Очень энергично отработали все службы на водных объектах. Количество маломерных судов в течение последних 5 лет ежегодно увеличивается почти на 100 тысяч единиц, но при этом количество происшествий стабильно уменьшается», - отметил министр.
В ходе пресс-конференции глава МЧС России рассказал и о снижении аварийности на шахтах.
«В этом году отлично развивалась и горноспасательная служба. Аварийных ситуаций на шахтах, объектах строительства и металлургии, которые прикрыты горноспасателями, стало значительно меньше», - сказал он.
Во время общения с журналистами Владимир Пучков обратил внимание на то, что в этом году сотрудники реагирующих подразделений МЧС России получают новую форму.
«Постановлением Правительства Российской Федерации мы ввели новые нормативы вещевого обеспечения личного состава федеральной противопожарной и всех соответствующих служб - у нас появилась самая современная боевая одежда и экипировка для работы в жарких регионах нашей страны и в условиях Арктики. Впервые утверждены такие удобные вещи, как футболки-поло, джинсы, кроссовки и многое другое, которые уже начинают поступать в наши подразделения», - сказал министр. Он подчеркнул, что оснащению реагирующих подразделений чрезвычайного ведомства уделяется большое внимание. Это касается и закупки новой техники.
«В 2017 году мы нарастили потенциал, приобретая самую современную пожарно-спасательную технику и соответствующее оборудование», - сказал глава МЧС России.
Говоря о подготовке к новогодним праздникам, Владимир Пучков сообщил, что все подразделения МЧС России будут переведены в режим повышенной готовности.
«С 25 декабря по 10 января МЧС России переходит в режим повышенной готовности. Это значит, что все надзорные органы и инспекторский состав будут задействованы в обеспечении безопасности при проведении новогодних мероприятий», - сказал министр.
Обсуждая итоги надзорной деятельности МЧС России глава чрезвычайного ведомства подчеркнул, что министерство планово снижает административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от опасностей и угроз. На сегодняшний день уже более 1 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса в России освобождены от внеплановых проверок. При этом министр подчеркнул, что работники этих учреждений должны на качественно новом уровне решать вопросы по защите жизни и здоровья персонала, при выполнении потенциально опасных технологических процессов соблюдать все требования безопасности. По его словам, подготовке этих сотрудников в области безопасности в 2018 году будет уделено особое внимание.
«МЧС России сократило количество проверок на 30% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году тоже было уменьшение, - напомнил Владимир Пучков. - Это двустороннее движение - мы снижаем контрольно-надзорную деятельность инспекторского состава, но при этом наращиваем потенциал и развиваем другие сферы безопасности».
Министр пояснил, что МЧС России определило 2018 год - годом культуры безопасности. В рамках этой работы совместно с регионами планируется осуществить целый комплекс мероприятий, направленный на подготовку и обучение всех категорий населения.
«Мы планируем организовать, с учетом новых коммуникаций, в том числе через интернет, подготовку всех категорий населения к самопомощи и взаимопомощи. Это большая и серьезная работа, в которой примут участие общественные организации, объединения и профессиональные сообщества, в том числе руководители ведущих вузов страны», - сказал Владимир Пучков.
Во время пресс-конференции министр также рассказал журналистам о подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, подчеркнув, что МЧС России выполняет для этого целый комплекс мероприятий.
«Отдельная наша забота – это обеспечение безопасных условий пребывания всех гостей чемпионата, устойчивость работы транспортных коммуникаций, связи и всей системы жизнеобеспечения. Подготовлены мощные пожарно-спасательные гарнизоны», - сказал Владимир Пучков.
Министр отметил, что постоянно продолжается работа по наращиванию потенциала тех подразделений, которые будут непосредственно работать при проведении плановых мероприятий Чемпионата мира и реагировать на все проблемы, которые могут возникнуть у участников и гостей чемпионата.
«Мы провели необходимые учения и тренировки. Приняты беспрецедентные шаги по дооснащению всех реагирующих подразделений, центров управления в кризисных ситуациях. В рамках мероприятий Кубка конфедераций мы еще раз проверили готовность всей системы», - подчеркнул министр.
Глава спасательного ведомства заверил, что все задачи по обеспечению безопасности при проведении Чемпионата мира на территории страны будут реализованы на высочайшем уровне.
«Ну и конечно традиционное русское гостеприимство – это тоже тема нашей совместной работы», - завершил Владимир Пучков.
Источник: http://mchs.rk.gov.ru/