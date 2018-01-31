В 2017 году в Ростовской области введено в строй 1,3 миллиона квадратных метров жилья эконом-класса
31.01.2018, 21:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации регионального министерства строительства, архитектуры и территориального развития, в январе-декабре в Ростовской области введено в строй 1 миллион 318 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса - это 56,5% от объёма введённого жилья.
Напомним, в январе-декабре 2017 года на Дону введено в эксплуатацию 2,33 миллиона квадратных метров жилья. Темп ввода жилья относительно уровня 2016 года составил 101,8 %. Выполнение годовой программы - 101%.
Лидерами по строительству жилья эконом-класса стали Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Азовский и Аксайский район.
- Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий, - отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
Напомним, в январе-декабре 2017 года на Дону введено в эксплуатацию 2,33 миллиона квадратных метров жилья. Темп ввода жилья относительно уровня 2016 года составил 101,8 %. Выполнение годовой программы - 101%.
Лидерами по строительству жилья эконом-класса стали Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Азовский и Аксайский район.
- Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий, - отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
Источник: Правительство Ростовской области