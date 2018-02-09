В 2018 году на Северной железной дороге планируется отремонтировать 9 железнодорожных мостов
09.02.2018, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В текущем году планируется отремонтировать 9 железнодорожных мостов в Костромской, Вологодской, Архангельской областях и Республике Коми.
В частности, планируется заменить пролётные строения моста через реку Коряжемка под Котласом, отремонтировать опоры и заменить береговые пролётные строения моста через реку Кожым рядом с Интой. На пяти мостах (в Архангельске, Костроме, Котласе, Печоре и под Воркутой) будет отремонтировано мостовое полотно. В Шексне продолжится начатая в 2017 году масштабная реконструкция моста через реку Угла с заменой железобетонного пролётного строения на металлическое с укреплением основания и опор моста. Завершить реконструкцию планируется в конце текущего года. После её окончания пассажирские поезда смогут ходить по мосту со скоростью 100 км/ч, грузовые - 80 км/ч. Сейчас она ограничена 60 км/ч.
Кроме того, на текущий год запланировано выполнение проектных работ по реконструкции моста через реки Устье около Семибратова и Которосль между Козьмодемьянском и Полянками под Ярославлем, а также моста через Онегу в Онежском районе Архангельской области.
В 2017 году на железнодорожном мосту через ручей между станциями Махрово и Россолово в Костромской области была осуществлена замена пролётного строения. В ходе капитального ремонта моста через Лебяжий ручей в Онежском районе Архангельской области проведена замена пролётного строения и опор, мостового полотна, укрепление основания. На мосту через реку Коноша в Коношском районе Архангельской области произведён ремонт опор, мостового полотна, гидроизоляции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
В частности, планируется заменить пролётные строения моста через реку Коряжемка под Котласом, отремонтировать опоры и заменить береговые пролётные строения моста через реку Кожым рядом с Интой. На пяти мостах (в Архангельске, Костроме, Котласе, Печоре и под Воркутой) будет отремонтировано мостовое полотно. В Шексне продолжится начатая в 2017 году масштабная реконструкция моста через реку Угла с заменой железобетонного пролётного строения на металлическое с укреплением основания и опор моста. Завершить реконструкцию планируется в конце текущего года. После её окончания пассажирские поезда смогут ходить по мосту со скоростью 100 км/ч, грузовые - 80 км/ч. Сейчас она ограничена 60 км/ч.
Кроме того, на текущий год запланировано выполнение проектных работ по реконструкции моста через реки Устье около Семибратова и Которосль между Козьмодемьянском и Полянками под Ярославлем, а также моста через Онегу в Онежском районе Архангельской области.
В 2017 году на железнодорожном мосту через ручей между станциями Махрово и Россолово в Костромской области была осуществлена замена пролётного строения. В ходе капитального ремонта моста через Лебяжий ручей в Онежском районе Архангельской области проведена замена пролётного строения и опор, мостового полотна, укрепление основания. На мосту через реку Коноша в Коношском районе Архангельской области произведён ремонт опор, мостового полотна, гидроизоляции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: РЖД