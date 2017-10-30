ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рекомендованный вылов водных биоресурсов, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов (неодуемые), составит в 2018 году 1822,5 тыс. тонн, что соответствует уровню 2017 года. Материалы рассмотрены на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука во ВНИРО. В мероприятии приняли участие члены совета, специалисты ВНИРО и бассейновых институтов, представители Управления науки и образования Росрыболовства.

С основным докладом выступил заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков. Он представил сводные материалы, обосновывающие рекомендованные объёмы вылова водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, во внутренних водах Российской Федерации, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2018 год.

После обсуждения материалы одобрены Отраслевым советом. Наибольшие объёмы рекомендованного вылова морских биоресурсов в 2018 году прогнозируются в Дальневосточном бассейне – 1127,3 тыс. тонн (68% от суммарного объёма рекомендованного вылова морских рыб и нерыбных объектов). Вклад в вылов пресноводных рыб внесут и рыбаки Западно-Сибирского бассейна: здесь в 2018 году суммарный объём рекомендованной добычи составит 89,7 тыс. тонн водных биоресурсов.

Отдельно рассмотрены материалы, обосновывающие рекомендованные объёмы добычи (вылова) артемии, в том числе артемии на стадии цист, в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне на 2018 год. Директор Госрыбцентра Дмитрий Колесников отметил социальную значимость артемии для региона, высокую степень освоения её разведанных запасов и специфические трудности прогнозирования и регулирования промысла этого рачка.

Кроме того, в ходе заседания обсуждены планы прикладных научных исследований и планы экспедиционных ресурсных исследований (морских и пресноводных) НИИ Росрыболовства на 2018 год в рамках дополнительного бюджетного финансирования. По итогам обсуждения отраслевой совет поручил ВНИРО и бассейновым институтам подготовить уточненные планы и представить их для утверждения на Совет директоров научных институтов Росрыболовства в ноябре 2017 года.