В 2018 году станции восьми направлений железной дороги соединят с МЦК
11.12.2017, 18:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В следующем году станции Московского центрального кольца (МЦК) соединят с восемью радиальными направлениями железной дороги и станциями метро. Как сообщил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарёв, сейчас ведётся необходимая для этого работа.
"Фактически мы сформируем полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу", - отметил глава ведомства.
Со станциями МЦК будут интегрированы Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савёловское направления Московской железной дороги, а также Октябрьская железная дорога. На ней работы проводит АО "Московская кольцевая железная дорога", на остальных семи направлениях - ОАО "Российские железные дороги.
На Казанском направлении работы уже завершены. Построен подземный пешеходный переход, соединивший транспортно-пересадочный узел "Андроновка" и платформу Фрезер.
На Горьковском, Павелецком, Курском и Рижском направлениях ведётся строительство новых остановочных пунктов, с которых можно будет пересесть на станции МЦК. Платформы Окружная на Савёловском направлении и Северянин на Ярославском переносят ближе к МЦК. Между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и транспортно-пересадочным узлом "Лихоборы" организовывают комфортный пешеходный переход.
"Фактически мы сформируем полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу", - отметил глава ведомства.
Со станциями МЦК будут интегрированы Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савёловское направления Московской железной дороги, а также Октябрьская железная дорога. На ней работы проводит АО "Московская кольцевая железная дорога", на остальных семи направлениях - ОАО "Российские железные дороги.
На Казанском направлении работы уже завершены. Построен подземный пешеходный переход, соединивший транспортно-пересадочный узел "Андроновка" и платформу Фрезер.
На Горьковском, Павелецком, Курском и Рижском направлениях ведётся строительство новых остановочных пунктов, с которых можно будет пересесть на станции МЦК. Платформы Окружная на Савёловском направлении и Северянин на Ярославском переносят ближе к МЦК. Между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и транспортно-пересадочным узлом "Лихоборы" организовывают комфортный пешеходный переход.