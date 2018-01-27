ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У станции метро «Проспект Вернадского» изменилось место посадки в автобус № 497. Теперь при следовании в сторону района Ново-Переделкино на него можно сесть там же, где останавливаются автобусы № 810 и 830. Место высадки пассажиров не изменилось.

«Гражданам приходилось преодолевать определённое расстояние в зависимости от прибытия того или иного автобуса. Сегодня мы объединили остановочные пункты в один», — рассказал руководитель государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Павел Павлов. По его словам, это позволит распределить пассажиропотоки и увеличить провозную способность.

Корректировка маршрутов и перенос остановок проводится в рамках развития новой модели работы наземного транспорта. Одна из основных задач — интегрировать коммерческий транспорт с городским. «Именно частные перевозчики, частные компании, которые сейчас работают по новой модели, в будний день перевозят один миллион человек. Это довольно-таки большое число», — подчеркнул исполняющий обязанности директора государственного унитарного предприятия «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

Ряд изменений в маршрутной сети произойдёт в 2018 году. Планируют ввести 29 новых маршрутов, 13 из них — на территории ТиНАО. По прогнозам, ими будут пользоваться 16,36 миллиона человек в год. Для этого задействуют 195 автобусов.

Сейчас восемь коммерческих перевозчиков, которые выиграли госконтракты, обслуживают 211 маршрутов в девяти округах. За 2017 год автобусами коммерческих перевозчиков воспользовались почти 280 миллионов пассажиров.

В осенне-зимний период на маршрутах организовали более 820 дополнительных рейсов в будни и свыше 250 — в выходные. Сейчас продолжается работа по оптимизации маршрутов, в том числе с учетом мнений жителей. За период работы коммерческих автобусов по госконтрактам рассмотрели около девяти тысяч обращений пассажиров.

До внедрения новой системы маршруты дублировались на определнных участках, не всегда было понятно, кто отвечает за качество перевозки и обслуживание, в автобусах не действовали льготы для определенных категорий граждан. Теперь ситуация изменилась: обновился подвижной состав, принято единое тарифное меню, скорректировано расписание.

Продолжается борьба и с нелегальными перевозчиками. В прошлом году их количество удалось снизить более чем на треть, и эта работа продолжается.