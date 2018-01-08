ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посевную площадь в 2018 году в Якутии планируется увеличить до 59 560 гектаров, в том числе зерновых культур до 11 505 гектаров, картофеля – 8 332 гектаров, овощей открытого грунта – 2214 гектаров, кормовых культур, обработки пара – 10500 гектаров.

План валового сбора будет доведён в следующих параметрах: зерна – 13319 тонн, картофеля – 79000 тонн, овощей открытого грунта – 38700 тонн, заготовка сена 477 421 тонн, силоса – 19500 тонн, сенажа – 10837 тонн.

Государственная поддержка отрасли растениеводства предварительно утверждена на уровне 2017 года, и составляет 296 708,2 тыс. рублей.