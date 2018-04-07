07.04.2018, 11:34
В Алматы при содействии ЮНЕСКО прошёл форум, посвящённый подготовке журналистов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В форуме приняли участие представители 25 факультетов журналистики Казахстана, а также Кыргызстана и Таджикистана. Они обсудили международные стандарты в области обучения сотрудников СМИ, в основе которых лежит модель ЮНЕСКО.
Участники форума проанализировали прогресс внедрения этой модели в регионе и мире с учётом современных проблем и приоритетов в области развития.
На этих академических слушаниях представители ЮНЕСКО представили информацию о глобальных тенденциях в области свободы выражения мнений и развития средств массовой информации.
Форум был приурочен к 25-летию вступления Казахстана в ООН и прошёл в рамках ежегодных Фарабиевских чтений.
Участники форума проанализировали прогресс внедрения этой модели в регионе и мире с учётом современных проблем и приоритетов в области развития.
На этих академических слушаниях представители ЮНЕСКО представили информацию о глобальных тенденциях в области свободы выражения мнений и развития средств массовой информации.
Форум был приурочен к 25-летию вступления Казахстана в ООН и прошёл в рамках ежегодных Фарабиевских чтений.
Источник: ООН