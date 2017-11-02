ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Алтайском крае завершили уборку сахарной свёклы. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства региона, аграрии собрали более 1 миллиона 40 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность сладкого корня - 454 центнера с гектара, что выше среднероссийского показателя.

Среди свёкловодческих хозяйств Алтайского края самая высокая урожайность в крестьянском хозяйстве «Крок» Ребрихинского района: с одного гектара здесь в среднем получили по 552 центнера корнеплодов. В фермерском хозяйстве Юрия Бакушкина из Ребрихинского района урожайность - 489 центнеров с гектара. В тройку лидеров вошла «Агрофирма «Черемновская», где средняя урожайность составила 472 центнера с гектара. В ведомстве отмечают, у предприятия самые крупные посевные площади сахарной свёклы в регионе.