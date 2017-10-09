В Армении пройдёт учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 октября на полигонах "Баграмян" и Алагяз в Армении начинается учение Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ). Оно пройдёт в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2017" и завершится 13 октября.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, практические действия КСОР в ходе проведения совместного оперативно-стратегического учения "Взаимодействие-2017" будут отработаны на двух полигонах: "Баграмян" Вооружённых сил Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооружённых сил Российской Федерации (дислоцирована в г.Гюмри). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз "подразделения вооружённых сил четырёх государств отработают три тактические задачи.
В ходе первого тактического эпизода, отметили в ЮВО, по условному противнику нанесут удар реактивные и артиллерийские батареи 102-й базы, а истребители МиГ-29 российской авиабазы на аэродроме Эребуни прикроют огневые позиции от удара с воздуха. В эпизоде также примут участие танковые и мотострелковые подразделения.
"Во втором тактическом эпизоде примут участие подразделения специального назначения вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации", - отметили в округе. В частности, для уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника российские десантники выпрыгнут с парашютами из вертолётов Ми-8 и атакуют противника с тыла на рубеже госграницы. В пресс-службе ЮВО отметили, что внезапность удара будет обеспечена за счёт применения бронированных автомобилей "Рысь" и боевых квадроциклов.
Третий эпизод на Алагязе станет решающим в разгроме незаконного вооружённого формирования: мотострелки и десантники в ходе оборонительного боя отработают отражение атак условного противника, с воздуха их поддержат российские боевые вертолёты Ми-24.
В общей сложности в тактических действиях на полигоне Алагяз будет задействовано около 700 военнослужащих и более 120 единиц военной техники.
Как отметили в пресс-службе ЮВО, на полигоне Баграмян мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана разыграют восемь тактических эпизодов.
"Данные маневры станут самым масштабным этапом учения и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств", - отметили в округе.