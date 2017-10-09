ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 октября на полигонах "Баграмян" и Алагяз в Армении начинается учение Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ). Оно пройдёт в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2017" и завершится 13 октября.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, практические действия КСОР в ходе проведения совместного оперативно-стратегического учения "Взаимодействие-2017" будут отработаны на двух полигонах: "Баграмян" Вооружённых сил Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооружённых сил Российской Федерации (дислоцирована в г.Гюмри). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз "подразделения вооружённых сил четырёх государств отработают три тактические задачи.

В ходе первого тактического эпизода, отметили в ЮВО, по условному противнику нанесут удар реактивные и артиллерийские батареи 102-й базы, а истребители МиГ-29 российской авиабазы на аэродроме Эребуни прикроют огневые позиции от удара с воздуха. В эпизоде также примут участие танковые и мотострелковые подразделения.