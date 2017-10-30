ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня корнеплоды убраны с площади 48 358 га, что составляет 93% от плана.

По республике всего накопано 1 472 621 тонна сахарной свёклы при средней урожайности 305 ц/га. Лидируют по урожайности по прежнему Уфимский и Гафурийский районы.

Больше всего сахарной свёклы накопано и вывезено хозяйствами Чишминского района.

На заготовку всего сдано 856 967,9 тонн корнеплодов, из которых переработано 507 897 тонн.