В Башкортостане с поличным задержаны подозреваемые в краже нефти из трубопровода
02.12.2017, 10:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совместная операция проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан, МВД по Республике Татарстан и службой безопасности нефтяной компании.
"Сотрудниками МВД России, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану и Татарстану, совместно с УФСБ РФ по РТ, при поддержке Росгвардии на территории Бакалинского района РБ задержаны подозреваемые в серии краж нефти", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее службой безопасности нефтяной компании и сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлена незаконная врезка в подземную магистраль. Отвод - шланг высокого давления длиной около 7 метров, был замаскирован злоумышленниками.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое неработающих жителей Татарстана 42 и 34 лет.
"Изъят бортовой грузовик КамАЗ, в котором установлена ёмкость объёмом 7 куб.м. При осмотре места происшествия установлено, что цистерна наполнена нефтесодержащей жидкостью из трубопровода. В ходе обыска на территории Татарстана обнаружено место хранения ещё 25 куб.метров нефтесырья, устройства для оборудования врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которой изготавливались поддельные товарно-транспортные накладные", - отметила Ирина Волк.
В настоящее время по факту кражи из нефтепровода Отделом МВД России по Бакалинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда один из обвиняемых будет содержаться под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В ходе следствия они проверяются на причастность к другим аналогичным кражам нефтесырья."
"Сотрудниками МВД России, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану и Татарстану, совместно с УФСБ РФ по РТ, при поддержке Росгвардии на территории Бакалинского района РБ задержаны подозреваемые в серии краж нефти", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее службой безопасности нефтяной компании и сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлена незаконная врезка в подземную магистраль. Отвод - шланг высокого давления длиной около 7 метров, был замаскирован злоумышленниками.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое неработающих жителей Татарстана 42 и 34 лет.
"Изъят бортовой грузовик КамАЗ, в котором установлена ёмкость объёмом 7 куб.м. При осмотре места происшествия установлено, что цистерна наполнена нефтесодержащей жидкостью из трубопровода. В ходе обыска на территории Татарстана обнаружено место хранения ещё 25 куб.метров нефтесырья, устройства для оборудования врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которой изготавливались поддельные товарно-транспортные накладные", - отметила Ирина Волк.
В настоящее время по факту кражи из нефтепровода Отделом МВД России по Бакалинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда один из обвиняемых будет содержаться под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В ходе следствия они проверяются на причастность к другим аналогичным кражам нефтесырья."
Источник: МВД РФ