ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан РКООО «Здоровая планета» с АНО «Родной лес» организовали социально-общественный проект «Дерево жизни». Акцию поддержало Министерство природопользования и экологии РБ. Мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Живи, лес!». По всей территории республики с 3 по 6 октября высадят 50 000 саженцев хвойных деревьев.

Исполнительный директор общественной организации «Здоровая планета» Максим Некрасов пояснил, что выбор на хвойные деревья пал неслучайно:

– «Дерево жизни» – новый проект нашей организации, – отметил он. Пробную акцию провели весной. Посадили 5 тысяч деревьев. Сейчас она более масштабная. По всей республике звонили заинтересованные, активные граждане. По их заявкам распределили деревья. Будут высажены кедр, лиственница, ель, пихта, сосна. Дело в том, что осенью хвойные деревья лучше приживаются.