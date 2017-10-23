В Белграде прошёл Международный Молодёжный форум под эгидой ОДКБ
23.10.2017, 10:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 18 по 21 октября 2017 года в г.Белграде состоялся Международный молодежный форум «Актуальные проблемы обеспечения евразийской безопасности», организованный Секретариатом ОДКБ и Министерством обороны Республики Сербия. В мероприятии приняли участие студенты из 19 учебных заведений семи стран, дипломаты (выступили Чрезвычайные и Полномочные послы Российской Федерации и Республики Беларусь в Сербии А.Чепурин и В.Брылев), политологи и эксперты из государств-членов ОДКБ и Сербии.
Открывая мероприятие, Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров назвал позитивным то обстоятельство, что оно проходит не на территории одного из участников организации, а ближе к центру Европы — в Белграде и выразил надежду, что Форум может повысить уровень доверия к ОДКБ. «Может быть то, что будет сказано на этой площадке, лучше услышат в Европе», — отметил он. Ю.Хачатуров подчеркнул, что ОДКБ не высказывает претензий ни на какие территории. Основной задачей организации является защита суверенитета входящих в неё стран. «Хуже войны в мире ничего нет, — сказал генсек ОДКБ. — Поэтому организация была создана, чтобы на территории шести входящих в неё стран никогда не было войн». Генеральный секретарь ОДКБ выразил надежду, что это событие может повысить уровень доверия к ОДКБ в Европе, и подчеркнул, что ОДКБ ни в коем случае не имеет агрессивных намерений, а только защищает суверенитет стран, которые в нее входят.
В свою очередь Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин, отметил, что Сербия придерживается военного нейтралитета. «Но это не означает, что военный нейтралитет может быть оправданием для неучастия в борьбе со злом. Сербия готова противостоять таким явлениям, как терроризм, нетерпимость и другим проявлениям зла», — добавил он.
Участники Форума обсудили различные проблемы обеспечения евразийской безопасности. Участие в Форуме приняли около 70 студентов Белорусского и Ереванского государственных университетов, МГИМО МИД России, Санкт-Петербургского государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Астана), Московского и Нижегородского государственных лингвистических университетов, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Академии гражданской защиты МЧС России, Кыргызско-российского славянского университета, Российско-таджикского (славянского) университета и ряда других университетов государств - членов ОДКБ.
С сербской стороны участие приняли студенты Белградского университета и Академии национальной безопасности, кадеты и слушатели Военной академии.
В программе Форума - проведение Пленарного заседания, а также секций по проблематике военно-политической стабильности, образованию борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
В качестве лекторов выступили дипломаты, политологи и представители ведущих университетов государств – членов ОДКБ и Сербии, эксперты Аналитической ассоциации ОДКБ и Университетской лиги ОДКБ.
Кроме того состоялись соревнования по мини-футболу, баскетболу и шахматам.
21 октября состоялось подведение итогов Форума, в ходе которого студенты всех семи стран дали высокую оценку проведенному мероприятию. Наиболее образно сказал студент Ереванского государственного университета Д.Апоян – «Это был впечатляющий Форум».
В рамках Форума также прошли мероприятия, посвященные освобождению Белграда от немецко-фашистских захватчиков (20 октября 1944 года).
Открывая мероприятие, Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров назвал позитивным то обстоятельство, что оно проходит не на территории одного из участников организации, а ближе к центру Европы — в Белграде и выразил надежду, что Форум может повысить уровень доверия к ОДКБ. «Может быть то, что будет сказано на этой площадке, лучше услышат в Европе», — отметил он. Ю.Хачатуров подчеркнул, что ОДКБ не высказывает претензий ни на какие территории. Основной задачей организации является защита суверенитета входящих в неё стран. «Хуже войны в мире ничего нет, — сказал генсек ОДКБ. — Поэтому организация была создана, чтобы на территории шести входящих в неё стран никогда не было войн». Генеральный секретарь ОДКБ выразил надежду, что это событие может повысить уровень доверия к ОДКБ в Европе, и подчеркнул, что ОДКБ ни в коем случае не имеет агрессивных намерений, а только защищает суверенитет стран, которые в нее входят.
В свою очередь Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин, отметил, что Сербия придерживается военного нейтралитета. «Но это не означает, что военный нейтралитет может быть оправданием для неучастия в борьбе со злом. Сербия готова противостоять таким явлениям, как терроризм, нетерпимость и другим проявлениям зла», — добавил он.
Участники Форума обсудили различные проблемы обеспечения евразийской безопасности. Участие в Форуме приняли около 70 студентов Белорусского и Ереванского государственных университетов, МГИМО МИД России, Санкт-Петербургского государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Астана), Московского и Нижегородского государственных лингвистических университетов, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Академии гражданской защиты МЧС России, Кыргызско-российского славянского университета, Российско-таджикского (славянского) университета и ряда других университетов государств - членов ОДКБ.
С сербской стороны участие приняли студенты Белградского университета и Академии национальной безопасности, кадеты и слушатели Военной академии.
В программе Форума - проведение Пленарного заседания, а также секций по проблематике военно-политической стабильности, образованию борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
В качестве лекторов выступили дипломаты, политологи и представители ведущих университетов государств – членов ОДКБ и Сербии, эксперты Аналитической ассоциации ОДКБ и Университетской лиги ОДКБ.
Кроме того состоялись соревнования по мини-футболу, баскетболу и шахматам.
21 октября состоялось подведение итогов Форума, в ходе которого студенты всех семи стран дали высокую оценку проведенному мероприятию. Наиболее образно сказал студент Ереванского государственного университета Д.Апоян – «Это был впечатляющий Форум».
В рамках Форума также прошли мероприятия, посвященные освобождению Белграда от немецко-фашистских захватчиков (20 октября 1944 года).
Источник: http://odkb-csto.org