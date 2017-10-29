ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Не менее 2 млрд рублей дополнительных средств должно быть заложено в федеральный бюджет на 2018 год для развития субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток, сообщил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Средств в федеральном бюджете предусматривается недостаточно. Но и в проекте федерального бюджета на 2018 год проблема недофинансирования (субсидированных авиаперевозок) остаётся. Комитет считает, что дополнительных средств необходимо предусмотреть не менее 2 млрд ежегодно. Ко второму чтению поправки комитетом будут подготовлены", – сказал он.

По словам Николая Харитонова, в комитет поступают многочисленные обращения граждан, которые уже в июне не могут приобрести авиабилеты на Дальний Восток по "плоским тарифам". Депутат отметил, что дефицит льготных билетов, происходящий из-за недостаточного объёма финансирования, "приводит к росту социальной напряжённости на Дальнем Востоке»"

Также для повышения транспортной доступности региона парламентарии предлагают предусмотреть федеральные средства на восстановление аэропортов на всех северных и дальневосточных территориях и субсидировать внутрирегиональные авиаперевозки в труднодоступные и отдалённые районы.