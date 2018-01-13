В Дагестане продолжается развитие овощеводства защищенного грунта
13.01.2018, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года в Дагестане собрано свыше 16 тыс. тонн овощей защищённого грунта.
При этом потребность республики в тепличных овощах составляет порядка 40 тыс. тонн.
За последние несколько лет в регионе отмечаются значительные подвижки в производстве овощей защищённого грунта: строятся как малогабаритные, так и крупные современные тепличные комплексы.
Сегодня появились целые поселения, которые специализируются в этом направлении, среди них Уллубийаул и Аданак Карабудахкентского района, Кироваул Кизилюртовского района и другие. Кроме того, в конце минувшего года состоялось знаменательное событие: ввод в эксплуатацию ОАО "Югагрохолдинг" - самого крупного в Дагестане тепличного комплекса, расположенного на площади 5,5 га.
Общая площадь крупных тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в республике составляет 200 га. По мнению экспертов, это хороший результат, особенно в условиях реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве.
Как отметил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов, проводимая в регионе в этом направлении работа рассматривается в комплексе продовольственной безопасности всего государства.
"Это позволяет максимально эффективно использовать конкурентные преимущества всех регионов для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, а не стремиться к полной самообеспеченности каждого отдельно взятого субъекта", - пояснил руководитель аграрного ведомства.
Дагестан ежегодно наращивает объёмы производства овощей и плодовых культур. Причём удалось добиться не только уровня самообеспеченности, но и вывоза на продажу в другие регионы России до 500-600 тыс. тонн овощной продукции ежегодно.
Напомним, всего в истёкшем году овощей и плодов было произведено почти 1,5 млн. и 170 тыс. тонн соответственно. Рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.
При этом потребность республики в тепличных овощах составляет порядка 40 тыс. тонн.
За последние несколько лет в регионе отмечаются значительные подвижки в производстве овощей защищённого грунта: строятся как малогабаритные, так и крупные современные тепличные комплексы.
Сегодня появились целые поселения, которые специализируются в этом направлении, среди них Уллубийаул и Аданак Карабудахкентского района, Кироваул Кизилюртовского района и другие. Кроме того, в конце минувшего года состоялось знаменательное событие: ввод в эксплуатацию ОАО "Югагрохолдинг" - самого крупного в Дагестане тепличного комплекса, расположенного на площади 5,5 га.
Общая площадь крупных тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в республике составляет 200 га. По мнению экспертов, это хороший результат, особенно в условиях реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве.
Как отметил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов, проводимая в регионе в этом направлении работа рассматривается в комплексе продовольственной безопасности всего государства.
"Это позволяет максимально эффективно использовать конкурентные преимущества всех регионов для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, а не стремиться к полной самообеспеченности каждого отдельно взятого субъекта", - пояснил руководитель аграрного ведомства.
Дагестан ежегодно наращивает объёмы производства овощей и плодовых культур. Причём удалось добиться не только уровня самообеспеченности, но и вывоза на продажу в другие регионы России до 500-600 тыс. тонн овощной продукции ежегодно.
Напомним, всего в истёкшем году овощей и плодов было произведено почти 1,5 млн. и 170 тыс. тонн соответственно. Рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.
Источник: Минсельхоз Дагестана