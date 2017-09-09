ОРЕАНДА-НОВОСТИ В хозяйствах Дагестана продолжается уборка бахчевых культур.



На сегодняшний день в республике с площади 8,2 тыс. га убрано более 230 тыс. тонн бахчевых культур, что почти на 32 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года.



При этом средняя урожайность составляет 279 центнеров с гектара. Лидерами по сбору бахчевых являются Кизлярский (69 тыс. тонн) и Ногайский (58,6 тыс. тонн) районы.