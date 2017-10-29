ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аграриями Дагестана побит рекорд по сбору урожая винограда. В республике уже убрано более 150 тыс. тонн "солнечной" ягоды, свыше 105 тыс. тонн из которых отправлено на переработку. Приблизительно треть от объёмов собранного урожая – на счету сельхозпроизводителей Дербентского района.

Напомним, в прошлом году в регионе собрали около 149 тыс. тонн винограда – результат оказался рекордным более чем за 30 последних лет. В текущем году в республике планируется собрать около 200 тыс. тонн ягоды.