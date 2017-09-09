ОРЕАНДА-НОВОСТИ В хозяйствах Дагестана продолжаются работы по заготовке грубых кормов. В республике уже заготовлено 1 млн. 404,5 тыс. тонн, что на 59 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В общем объёме кормов более 1 млн. 269 тыс. тонн приходится на сено, свыше 27 тыс. тонн – на сенаж, более 108 тыс. тонн – на солому и 12,7 тыс. тонн – на силос.



Больше всех кормов заготовили хозяйства Кизлярского (более 153 тыс. тонн) и Хасавюртовского (137,5 тыс. тонн) районов.



Всего к заготовкам кормов приступили хозяйства 42 муниципальных районов.