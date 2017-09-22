ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Адальби Шхагошев предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной за производство фальсифицированной минеральной и питьевой воды. Об этом парламентарий заявил на рабочей встрече по совершенствованию законодательства в водной сфере.

"За производство некачественной минеральной и питьевой воды нужно наказывать не штрафами в 20-30 тысяч, как сейчас, нужно усилить ответственность производителей вплоть до уголовного наказания", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что недобросовестные предприятия по производству воды имеют прибыль в миллионы рублей, и "для них наказание в виде штрафов как комариный укус".

Шхагошев отметил, что представители отрасли, с которыми прошла встреча, усиление ответственности за нарушения при производстве минералки поддерживают. Парламентарий добавил, что в ходе встречи поднимался и вопрос об усилении ответственности за введение в заблуждение покупателя за недостоверные сведения на этикетах производимой минеральной воды.

"К примеру, на этикетке бутылок минералки одного популярного производителя изображены горы, а вода добывается из тех источников, где гор совсем нет. Такого несоответствия содержимого бутылки и информации, предоставляемой потребителю, быть не должно", — подытожил парламентарий.