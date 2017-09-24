ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из горящей девятиэтажки в г.Екатеринбурге эвакуировали 30 человек, из них 2 детей.



Сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже жилого дома по ул.Волгоградской поступило в МЧС сегодня в 16:06. В считанные минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Огнеборцы развернули пожарную автолестницу, забрались по ней на балкон 7-го этажа, проникли в квартиру, людей там не обнаружили и приступили к тушению огня. Другое пожарное подразделение проложило рукавную линию по лестничным маршам на 7-й этаж и, вскрыв дверь горящей квартиры, организовало подачу воды в очаг пожара для недопущения распространения огня. В течение 20 минут пожарные справились с огнём, площадь пожара составила 10 кв.м. Всего в тушении пожара были задействованы 9 человек, 3 единицы пожарно-спасательной техники.