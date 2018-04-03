03.04.2018, 11:04
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Свердловской области приняли в первом чтении поправки к региональному закону о выборах органов местного самоуправления. Теперь мэра Екатеринбурга будут избирать не жители города, как это было с 2010 года, а депутаты городской думы. При этом кандидатов будет утверждать специальная комиссия.
Инициатива принятия проекта закона принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Депутатам документ представил его заместитель - Владимир Тунгусов. В качестве плюсов нововведения он назвал экономию средств на проведение выборов и возможность выбрать компетентного специалиста на пост главы города.
Евгений Ройзман, занимающий пост мэра Екатеринбурга в настоящее время, также выступил перед депутатами законодательного собрания. По его словам, на выборы мэра города уходит 150 миллионов рублей раз в 5 лет, тогда как пиар губернатора региона обходится в 500 миллионов рублей ежегодно. Глава города напомнил, что в настоящее время выборы являются единственной возможностью участия в политической жизни для простых граждан.
Он отметил, что принятие закона станет способом выражения недоверия жителям Екатеринбурга.
В голосовании приняли участие 46 депутатов, 42 из которых проголосовали за принятие поправок, четверо проголосовали против них.
Евгений Ройзман, комментируя итоги голосования, заявил, что не испытывал иллюзий по этому поводу. По мнению мэра, депутаты заксобрания «отобрали у Екатеринбурга — одного из лучших городов и точно лучшего миллионника — выборность и его лицо».
Мэр Екатеринбурга пообещал новые акции протеста, добавив, что жители недовольны действиями губернатора Куйвашева. Митинг протеста против отмены прямых выборов главы города прошел также накануне голосования – 2 апреля. В нем, в частности, принял участие оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Добавим, что должность мэра Екатеринбурга часто называют номинальной, так как вся полнота исполнительной власти принадлежит главе администрации города – так называемому сити-менеджеру, которого нанимают по контракту.
Инициатива принятия проекта закона принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Депутатам документ представил его заместитель - Владимир Тунгусов. В качестве плюсов нововведения он назвал экономию средств на проведение выборов и возможность выбрать компетентного специалиста на пост главы города.
Евгений Ройзман, занимающий пост мэра Екатеринбурга в настоящее время, также выступил перед депутатами законодательного собрания. По его словам, на выборы мэра города уходит 150 миллионов рублей раз в 5 лет, тогда как пиар губернатора региона обходится в 500 миллионов рублей ежегодно. Глава города напомнил, что в настоящее время выборы являются единственной возможностью участия в политической жизни для простых граждан.
Он отметил, что принятие закона станет способом выражения недоверия жителям Екатеринбурга.
В голосовании приняли участие 46 депутатов, 42 из которых проголосовали за принятие поправок, четверо проголосовали против них.
Евгений Ройзман, комментируя итоги голосования, заявил, что не испытывал иллюзий по этому поводу. По мнению мэра, депутаты заксобрания «отобрали у Екатеринбурга — одного из лучших городов и точно лучшего миллионника — выборность и его лицо».
Мэр Екатеринбурга пообещал новые акции протеста, добавив, что жители недовольны действиями губернатора Куйвашева. Митинг протеста против отмены прямых выборов главы города прошел также накануне голосования – 2 апреля. В нем, в частности, принял участие оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Добавим, что должность мэра Екатеринбурга часто называют номинальной, так как вся полнота исполнительной власти принадлежит главе администрации города – так называемому сити-менеджеру, которого нанимают по контракту.
Источник: https://www.rbc.ru/