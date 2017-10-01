ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в районе 11 км дублёра Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

По предварительной информации, водитель автомашины "Рено Меган", допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП неустановленная пока гражданка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что иномаркой управлял мужчина 1984 года рождения, стаж управления транспортными средствами которого составляет 12 лет. Со слов водителя, женщина появилась на дороге внезапно, а потому он просто не успел избежать наезда. Стоит также отметить, что место аварии не имеет постоянного освещения, а сама погибшая была одета в тёмную одежду без каких-либо световозвращающих элементов.

По факту произошедшего органами внутренних дел проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.