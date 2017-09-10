ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По факту ДТП, в котором накануне погибло восемь и травмировано четыре человека, ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на семь лет.

Авария произошла на 24 км Полевского тракта 8 сентября 2017 года в 17:00. По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, управляя "Рено Премиум" (грузовой полуприцеп самосвал), гружённым 23 тоннами песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произвёл столкновение с двумя автомашинами "УАЗ", двигавшимися друг за другом в сторону Полевского. С первым"УАЗ" произошло боковое столкновение, а на другой "Рено Премиум" опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет.

В автомашинах "УАЗ", с которыми произошло боковое столкновение, находились 12 человек, из которых восемь – водители 1968 и 1997 года рождения и шесть пассажиров (двое в одном автомобиле и четверо в другом) – погибли на месте происшествия. Ещё три пассажира и водитель "Рено" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Екатеринбурга.

Все погибшие – мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было.

Машины получили значительные механические повреждения. В результате ДТП под капотом грузовой автомашины "Рено Премиум" произошло возгорание, которое сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, потушили.

Водитель «Рено Премиум» пояснил, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения.

Все погибшие – жители города Полевской Свердловской области, возвращались из Екатеринбурга с работы домой.

Автомашина "Рено Премиум" принадлежит одному из автопредприятий.

На месте происшествия работали руководители областной и городской Госавтоинспекции.

Установлением обстоятельств аварии занимается следственная бригада из числа наиболее опытных специалистов отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.