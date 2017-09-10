В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 8 и травмированы 4 человека
Авария произошла на 24 км Полевского тракта 8 сентября 2017 года в 17:00. По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, управляя "Рено Премиум" (грузовой полуприцеп самосвал), гружённым 23 тоннами песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произвёл столкновение с двумя автомашинами "УАЗ", двигавшимися друг за другом в сторону Полевского. С первым"УАЗ" произошло боковое столкновение, а на другой "Рено Премиум" опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет.
В автомашинах "УАЗ", с которыми произошло боковое столкновение, находились 12 человек, из которых восемь – водители 1968 и 1997 года рождения и шесть пассажиров (двое в одном автомобиле и четверо в другом) – погибли на месте происшествия. Ещё три пассажира и водитель "Рено" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Екатеринбурга.
Все погибшие – мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было.
Машины получили значительные механические повреждения. В результате ДТП под капотом грузовой автомашины "Рено Премиум" произошло возгорание, которое сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, потушили.
Водитель «Рено Премиум» пояснил, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения.
Все погибшие – жители города Полевской Свердловской области, возвращались из Екатеринбурга с работы домой.
Автомашина "Рено Премиум" принадлежит одному из автопредприятий.
На месте происшествия работали руководители областной и городской Госавтоинспекции.
Установлением обстоятельств аварии занимается следственная бригада из числа наиболее опытных специалистов отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.