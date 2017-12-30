ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 декабря в 11:03, в службу спасения поступило сообщение о возгорании вещей в квартире многоэтажном жилом доме в г. Евпатория. В сообщении также говорилось о том, что в здании находятся люди, необходима срочная помощь крымских спасателей.



К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена 22 пожарно-спасательной части 5 ПСО Федеральной противопожарной службы по Республике Крым в составе 8 спасателей и 3 единиц техники.

По прибытии огнеборцы выяснили, что горит комната на первом этаже в девятиэтажном жилом доме по ул. Эскадронная.



Пожарные провели разведку горящего помещения и спасли женщин 1966 г.р. и 1971 г.р. находящихся в квартире. Пострадавших оперативно доставили в приёмное отделение городской больницы с предварительным диагнозом" "отравление продуктами горения".



Также спасатели эвакуировали 20 человек, из которых 3 ребёнка находящихся в жилом здании. Кроме того, оперативно проложили рукавные линии и полностью ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 10м2. В результате пожара огнём уничтожена мебель и вещи в квартире. Жертв и пострадавших нет.

"В результате слаженных действий огнеборцев чрезвычайного ведомства и быстрого реагирования на ЧП было спасено 2 женщины и эвакуировано 20 человек 3 из которых дети. Жители и гости полуострова должны понимать, что только от их внимательности и ответственного отношения к пожарной безопасности зависит их безопасность и здоровье близких им людей", - сказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.