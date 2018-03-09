ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В здании Европейского Парламента в Брюсселе прошёл семинар на тему «Важность защиты христианского культурного наследия для Европы». Организаторами семинара выступили группа Европейской народной партии в Европейском парламенте (ЕНП) и Комитет представителей Православных Церквей при Европейском Союзе (КППЦЕС). Мероприятие было приурочено к Году культурного наследия Европы, объявленному в 2018 году в Европейском Союзе.

Православные Церкви на семинаре представляли: экзарх Нидерландов и Люксембурга митрополит Бельгийский Афинагор (Константинопольский Патриархат); епископ Абидский Кирилл (Константинопольский Патриархат); епископ Неапольский Порфирий (Кипрская Православная Церковь); представитель Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор; архимандрит Емилиан (Богианну) (Константинопольский Патриархат); секретарь КППЦЕС архимандрит Нектарий (Иоанну) (Кипрская Православная Церковь); архимандрит Афанасий (Султанов) (Болгарский Патриархат); представитель Московского Патриархата в Совете Европы, исполняющий обязанности представителя Московского Патриархата при европейских международных организациях игумен Филипп (Рябых); советник Представительства Элладской Церкви при Европейском Союзе протоиерей Георгий Леккас; протоиерей Сорин Шелару и священник Георгий Валку (Румынский Патриархат).

На встрече присутствовали депутаты Европейского Парламента, официальные лица ЕС, дипломаты, представители религиозных организаций Брюсселя.

Открывая работу семинара, депутат Европарламента, сопредседатель рабочей группы по межкультурным отношениям и межрелигиозному диалогу ЕНП Георгий Хёльвени заметил, что важность христианского наследия для формирования и сохранения идентичности европейского континента была осознана особенно после начала устранения радикальными исламистскими группировками христианского присутствия на Ближнем Востоке.

Во вступительной речи митрополита Афинагора говорилось о важном вкладе Православных Церквей в размышления, инициированные Жаком Делором, о том, «что есть душа Европы». Важным этапом в этом, по словам митрополита, стало открытие Православными Церквами своих наблюдательных миссий при Европейском Союзе в Брюсселе. Митрополит Афинагор подчеркнул также, что культурное наследие Европы неразрывно связано с христианством.

Первая часть семинара была посвящена защите архитектурных памятников как части европейского культурного наследия. В рамках темы участники заслушали доклад представителя Кипрской Православной Церкви, ученого-византолога Христодулоса Хаджихристодулоса, который рассказал о проблемах, связанных с сохранением христианского культурного наследия на территории Северного Кипра. В частности, ученый упомянул разрушения старинных византийских храмов и христианских кладбищ, утрату ценных мозаик, превращение некоторых христианских храмов в мечети и музеи. Он информировал о шагах, предпринимаемых ООН и Европейским Союзом по сохранению этого наследия, а также о диалоге на Кипре между православными христианами и мусульманами, который начался в 2009 году.

Депутат Европейского парламента из Болгарии Святослав Малинов в своём выступлении подчеркнул, что принадлежность к Православной Церкви является для болгар неотъемлемой частью национальной идентичности. При этом возрождение церковной жизни большинства граждан Болгарии после советского периода еще продолжается. Депутат дал позитивную оценку восстановлению общественной роли Болгарской Православной Церкви в стране. При этом он отметил, что дискуссия об отношениях между либерально-демократическими ценностями и православной традицией продолжается и проявляется в обсуждении различных актуальных вопросов, например ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин.

Затем эксперт по реставрации Ионуца Бурсука (Румынский Патриархат) представил собравшимся примеры удачной работы в сфере сохранения и восстановления памятников церковной архитектуры в Румынии.

Вторую часть семинара, посвящённую проблемам сохранения духовного наследия посредством образования, открыл епископ Абидский Кирилл. Архиерей посвятил своё выступление рассмотрению пониманию человеческой личности в Православной Церкви.

Депутат Европейского парламента из Хорватии Мариджана Петир в своем выступлении отметила важность взаимодействия семьи, Церкви и школы в образовании и воспитании новых поколений граждан европейских стран. Она поделилась современным опытом Хорватии, в которой религиозное образование стало частью школьной и университетской программы. Депутат выразила убеждение, что включение религиозного образования в систему национального образования помогает формировать личность, с уважением относящуюся к людям иных убеждений.

Епископ Виктор рассказал участникам встречи о важности сохранения памяти о новомучениках и исповедниках Русской Церкви для будущих поколений. Владыка выразил желание, чтобы память о преследованиях религии в восточноевропейских странах была закреплена в образовательных программах учебных заведений стран Европы, а также, чтобы в Западной Европе проводились выставки и конференции, знакомящие ее жителей с подвигом и наследием новомучеников. По его мнению, опыт Церкви-мученицы, как и других религий, пострадавших от гонений, может быть полезен для понимания проблем современной Европы и нахождения правильных путей их разрешения. В частности, воинствующий секуляризм, борьба с евангельской нравственностью и вмешательство государства во внутренние дела религиозных общин не могут увенчаться успехом, несмотря на их очень хорошую организованность, так же как борьба с религией в советское время закончилась полной неудачей.

По итогам выступлений состоялась дискуссия между участниками.