ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ вносит в Государственную Думу законопроект о продлении на три года льготного налогообложения услуг по внутренним воздушным перевозкам, сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2020 года включительно срок действия налоговой льготы по применению ставки НДС в размере 10% при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.

Это будет способствовать повышению доступности услуг по внутренним воздушным перевозкам для пассажиров, говорится в сопроводительных документах.

Согласно статье 164 Налогового кодекса услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 10%. В соответствии с законодательством эта налоговая льгота действует до 31 декабря 2017 года.