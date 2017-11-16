В Госдуме поддержали поправку Кабмина РФ к проекту федерального бюджета о повышении оплаты труда
16.11.2017, 20:18
OREANDA-NEWS. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал поправку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, которая предусматривает направление в этот период 39,9 млрд рублей бюджетных средств на повышение оплаты труда в связи с увеличением минимального размера труда, передаёт РИА Новости.
Поправка, внесённая Правительством РФ, предусматривает направление бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году в объёме 4,4 млрд рублей, в 2019 году - 16,3 млрд рублей, в 2020 году - 19,2 млрд рублей.
Глава бюджетного комитета Андрей Макаров напомнил, что до этого бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда в связи с повышением МРОТ были запланированы только на 2018 год.
"Здесь мы вносим и по 2019, и по 2020 году, соответственно, снимая эти средства с резерва", - пояснил он на заседании комитета.
Поправка, внесённая Правительством РФ, предусматривает направление бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году в объёме 4,4 млрд рублей, в 2019 году - 16,3 млрд рублей, в 2020 году - 19,2 млрд рублей.
Глава бюджетного комитета Андрей Макаров напомнил, что до этого бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда в связи с повышением МРОТ были запланированы только на 2018 год.
"Здесь мы вносим и по 2019, и по 2020 году, соответственно, снимая эти средства с резерва", - пояснил он на заседании комитета.
Источник: Единая Россия