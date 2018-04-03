03.04.2018, 15:42
В Госдуме призвали Кабмин РФ ускорить принятие новой редакции концепции миграционной политики
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе прошли парламентские слушания "О миграционной политике РФ на пространстве Содружества Независимых Государств" с участием представителей трёх комитетов: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитета по безопасности и противодействию коррупции и комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также представителей МИД РФ и МВД РФ.
В ходе слушаний член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов рассказал о предложении комитета проводить обязательную дактилоскопическую регистрацию в отношении всех иностранных граждан, въезжающих на территорию России. Он сообщил, что проведённая в 2016 году дактилоскопическая регистрация 2,2 млн иностранных граждан позволила установить личность 16 тыс. человек, пользующихся паспортными данными других лиц. Что касается обязательного дактилоскопирования всех въезжающих иностранных лиц, то, по сведениям депутата, такие процедуры предусмотрены законодательством ряда европейских стран.
Кроме того, по мнению парламентария, для организаторов преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции, сегодня назначаются уголовные наказания, несоразмерные тяжести последствий. Это связано с тем, что в законодательстве не установлены нижние пределы для этих преступлений. "Полагаем, что необходимо ввести надлежащую уголовную ответственность за организацию незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, установив нижний предел наказания в виде лишения свободы", - заявил депутат.
Формированию целостной политики законодательной системы по вопросам миграции и предоставления гражданства РФ препятствует отсутствие утверждённой Правительством РФ новой редакции концепции миграционной политики. Об этом заявил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Иванов. "Концепция, как мы знаем, разрабатывалась специалистами МВД, но её утверждение несколько затянулось", - заметил он.
По мнению депутата, после её утверждения станет понятно, какие принципиальные изменения нужно будет внести в миграционное законодательство, в частности, по изменению неэффективно функционирующей системы миграционных квот, устанавливаемых регионами. "Мы должны перейти к более современной системе бальной оценки каждого конкретного трудового мигранта, исходя из его квалификации, реального знания русского языка, состояния рынка труда и других факторов", - считает парламентарий.
Говоря о прогнозе естественной убыли населения, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил обсудить проблему репатриации. По его словам, этот термин отсутствует в законодательстве, хотя оно и предполагает такую категорию людей как наши соотечественники.
Депутат считает, что должна быть разница в подходах к иностранной рабочей силе и к соотечественникам как репатриантам. "У нас есть государственная программа по добровольному переселению соотечественников за рубежом. По идее, это и есть программа репатриации. Но мы её рассматриваем не как репатриацию, а как оргнабор рабочей силы, потому, что мы её квотируем в зависимости от того, какие в регионах есть трудовые необходимости", - пояснил парламентарий.
Затулин отметил, что квотировать необходимо миграционный поток, но исключить из него соотечественников, которым "мы в соответствии с нашими обязательствами должны дать упрощённое гражданство РФ".
В ходе слушаний член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов рассказал о предложении комитета проводить обязательную дактилоскопическую регистрацию в отношении всех иностранных граждан, въезжающих на территорию России. Он сообщил, что проведённая в 2016 году дактилоскопическая регистрация 2,2 млн иностранных граждан позволила установить личность 16 тыс. человек, пользующихся паспортными данными других лиц. Что касается обязательного дактилоскопирования всех въезжающих иностранных лиц, то, по сведениям депутата, такие процедуры предусмотрены законодательством ряда европейских стран.
Кроме того, по мнению парламентария, для организаторов преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции, сегодня назначаются уголовные наказания, несоразмерные тяжести последствий. Это связано с тем, что в законодательстве не установлены нижние пределы для этих преступлений. "Полагаем, что необходимо ввести надлежащую уголовную ответственность за организацию незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, установив нижний предел наказания в виде лишения свободы", - заявил депутат.
Формированию целостной политики законодательной системы по вопросам миграции и предоставления гражданства РФ препятствует отсутствие утверждённой Правительством РФ новой редакции концепции миграционной политики. Об этом заявил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Иванов. "Концепция, как мы знаем, разрабатывалась специалистами МВД, но её утверждение несколько затянулось", - заметил он.
По мнению депутата, после её утверждения станет понятно, какие принципиальные изменения нужно будет внести в миграционное законодательство, в частности, по изменению неэффективно функционирующей системы миграционных квот, устанавливаемых регионами. "Мы должны перейти к более современной системе бальной оценки каждого конкретного трудового мигранта, исходя из его квалификации, реального знания русского языка, состояния рынка труда и других факторов", - считает парламентарий.
Говоря о прогнозе естественной убыли населения, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил обсудить проблему репатриации. По его словам, этот термин отсутствует в законодательстве, хотя оно и предполагает такую категорию людей как наши соотечественники.
Депутат считает, что должна быть разница в подходах к иностранной рабочей силе и к соотечественникам как репатриантам. "У нас есть государственная программа по добровольному переселению соотечественников за рубежом. По идее, это и есть программа репатриации. Но мы её рассматриваем не как репатриацию, а как оргнабор рабочей силы, потому, что мы её квотируем в зависимости от того, какие в регионах есть трудовые необходимости", - пояснил парламентарий.
Затулин отметил, что квотировать необходимо миграционный поток, но исключить из него соотечественников, которым "мы в соответствии с нашими обязательствами должны дать упрощённое гражданство РФ".
Источник: Единая Россия