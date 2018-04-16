16.04.2018, 22:05
В Госдуме уверяют, что контрсанкции не лишат россиян необходимых им лекарств
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект о контрсанкциях РФ против США не лишит россиян лекарств. Об этом заявил первый зампредседателя профильного комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"Речь совершенно не идет о том, чтобы закрыть границы для лекарств, без которых российские граждане не смогут вести комфортную жизнь. Меры, описанные в законопроекте, призваны не лишить людей необходимых лекарств и других товаров, а в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в интернете в связи с появлением законопроекта о контрсанкциях стали распространяться утверждения о том, что запрет на ввоз лекарств - уже свершившийся факт и ожидается кризис с оказанием лекарственной помощи российским гражданам.
"Документ носит рамочный характер и лишь легитимизирует возможность ограничить поставки иностранных товаров. Право принимать окончательные решения относительно списков запрещенных к ввозу товаров есть только у правительства по решению Президента РФ", - сказал Гутенев.
Кабинет министров при принятии решений по ограничению тех или иных товаров, в том числе лекарств будет исходить, прежде всего, из интересов российских граждан и ни в коем случае не в ущерб ни одной из социальных групп, добавил депутат.
"Рассматривать ограничение поставок отдельных наименований лекарств планируется лишь в том случае, если на территории нашей страны или зарубежных дружественных государств производятся равноценные аналоги", - сказал парламентарий.
Он отметил, что работа российских предприятий по импортозамещению уже значительно снизила уровень зависимости российского рынка от иностранных товаров, и эта работа активно продолжается.
"Речь совершенно не идет о том, чтобы закрыть границы для лекарств, без которых российские граждане не смогут вести комфортную жизнь. Меры, описанные в законопроекте, призваны не лишить людей необходимых лекарств и других товаров, а в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в интернете в связи с появлением законопроекта о контрсанкциях стали распространяться утверждения о том, что запрет на ввоз лекарств - уже свершившийся факт и ожидается кризис с оказанием лекарственной помощи российским гражданам.
"Документ носит рамочный характер и лишь легитимизирует возможность ограничить поставки иностранных товаров. Право принимать окончательные решения относительно списков запрещенных к ввозу товаров есть только у правительства по решению Президента РФ", - сказал Гутенев.
Кабинет министров при принятии решений по ограничению тех или иных товаров, в том числе лекарств будет исходить, прежде всего, из интересов российских граждан и ни в коем случае не в ущерб ни одной из социальных групп, добавил депутат.
"Рассматривать ограничение поставок отдельных наименований лекарств планируется лишь в том случае, если на территории нашей страны или зарубежных дружественных государств производятся равноценные аналоги", - сказал парламентарий.
Он отметил, что работа российских предприятий по импортозамещению уже значительно снизила уровень зависимости российского рынка от иностранных товаров, и эта работа активно продолжается.
Источник: Единая Россия