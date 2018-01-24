В Госдуму внесён законопроект о поддержке занятости выпускников вузов и ссузов
24.01.2018, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу внесён законопроект, обеспечивающий проведение государственной политики в области содействия занятости выпускников вузов и ссузов, испытывающих трудности в поиске работы и ищущих работу впервые.
Авторы инициативы - депутаты парламента Законодательного Собрания города Севастополя и депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения обусловлены высоким уровнем безработицы среди лиц в возрасте от 20 до 25 лет, а также необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов, обеспечения первого рабочего места выпускникам профессиональных учебных заведений.
Уточняется, что изменения предлагается внести в абзац шестой пункта 2 статьи 5, абзац девятый подпункта 8 пункта 1 статьи 7 и абзац третий пункта 1 статьи 7 Закона, установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет.
Данные изменения позволят гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим профессиональное образование (среднее профессиональное образование, высшее образование) и ищущим работу впервые, рассчитывать нa господдержку в вопросе трудоустройства нa первое рабочее место.
Авторы инициативы - депутаты парламента Законодательного Собрания города Севастополя и депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения обусловлены высоким уровнем безработицы среди лиц в возрасте от 20 до 25 лет, а также необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов, обеспечения первого рабочего места выпускникам профессиональных учебных заведений.
Уточняется, что изменения предлагается внести в абзац шестой пункта 2 статьи 5, абзац девятый подпункта 8 пункта 1 статьи 7 и абзац третий пункта 1 статьи 7 Закона, установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет.
Данные изменения позволят гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим профессиональное образование (среднее профессиональное образование, высшее образование) и ищущим работу впервые, рассчитывать нa господдержку в вопросе трудоустройства нa первое рабочее место.
Источник: Единая Россия