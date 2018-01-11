В Госдуму внесен законопроект о возможности для членов семьи посетить пациента в реанимации
11.01.2018, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Государственной Думы Николай Герасименко внёс нa рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации.
Автор подчёркивает, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямых отсылок нa обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. "Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов", - заявил Герасименко.
"Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", - следует из пояснительной записки к документу.
При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указывается в сопроводительных документах к проекту закона.
Автор подчёркивает, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямых отсылок нa обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. "Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов", - заявил Герасименко.
"Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", - следует из пояснительной записки к документу.
При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указывается в сопроводительных документах к проекту закона.
Источник: Госдума