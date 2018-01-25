ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На рассмотрение депутатов нижней палаты парламента направлен правительственный законопроект "О производстве органической продукции". Документ опубликован сегодня на официальном сайте Кабмина.

Проект федерального закона «О производстве органической продукции» (далее – законопроект) подготовлен Минсельхозом во исполнение поручения Президента России по итогам встречи с представителями деловых кругов Ярославской области 25 апреля 2017 года (№Пр-937 от 13 мая 2017 года, подпункт «а» пункта 1).

В настоящее время органическое сельское хозяйство применяется во многих странах. Лидерами по производству органической продукции являются Западная Европа и Северная Америка.

Производство органической (экологически чистой) продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в её производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве.

На сегодняшний день рынок органической продукции в России функционирует стихийно. Отсутствуют законодательно закреплённые механизмы регулирования процессов производства органической продукции, система контроля её соответствия установленным требованиям. Законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической.

Отсутствие нормативного правового регулирования в области органического сельского хозяйства не позволяет России выступать полноценным участником на международном рынке такой продукции, а внутри страны создаёт возможность недобросовестным товаропроизводителям вводить в заблуждение потребителей.

Цель законопроекта – установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции.

Законопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

Определены принципы производства органической продукции, полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством России в области производства органической продукции, полномочия органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в области производства такой продукции.

Предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, которые учитывают принципы производства органической продукции, устанавливаемые законопроектом. Добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции будет осуществляться органами по сертификации, аккредитованными в соответствии с законодательством об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Законопроектом также предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции (далее – реестр производителей), который будет содержать сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции. Реестр производителей создаётся в целях безвозмездного информирования потребителей, реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также в других установленных федеральными законами целях. Реестр производителей будет вести федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством России в области производства органической продукции.

Государственная поддержка включённым в реестр производителям органической продукции будет оказываться в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».

Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции. Предусматривается также ответственность производителя органической продукции за его использование с нарушениями установленных требований.